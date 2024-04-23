Правительство России продлит выплаты для многодетных на погашение ипотеки

23 апреля 2024 в 17:19 Размер текста - 17 +

Многодетные семьи смогут получить 450 тысяч рублей на погашение ипотеки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Российское правительство намерено продлить выплаты для семей с детьми на погашение ипотеки на семь лет. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина. «По поручению Президента правительство продлило действие этой меры еще на семь лет. Льготу смогут получить семьи, в которых третий и последующий ребенок родится до 31 декабря 2030 года», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале кабмина. Уточняется, что на погашение ипотечного кредита многодетные семьи смогут получить 450 тысяч рублей. Также премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что на эти цели в текущем году потребуется порядка 50 миллиардов рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российское правительство намерено продлить выплаты для семей с детьми на погашение ипотеки на семь лет. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина. «По поручению Президента правительство продлило действие этой меры еще на семь лет. Льготу смогут получить семьи, в которых третий и последующий ребенок родится до 31 декабря 2030 года», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале кабмина. Уточняется, что на погашение ипотечного кредита многодетные семьи смогут получить 450 тысяч рублей. Также премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что на эти цели в текущем году потребуется порядка 50 миллиардов рублей.