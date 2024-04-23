Правительство России продлит выплаты для многодетных на погашение ипотеки

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Виды города. ЦПКиО. Курган, многодетная семья, семья, дети
Многодетные семьи смогут получить 450 тысяч рублей на погашение ипотеки Фото:

Российское правительство намерено продлить выплаты для семей с детьми на погашение ипотеки на семь лет. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

«По поручению Президента правительство продлило действие этой меры еще на семь лет. Льготу смогут получить семьи, в которых третий и последующий ребенок родится до 31 декабря 2030 года», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале кабмина.

Уточняется, что на погашение ипотечного кредита многодетные семьи смогут получить 450 тысяч рублей. Также премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что на эти цели в текущем году потребуется порядка 50 миллиардов рублей.

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Российское правительство намерено продлить выплаты для семей с детьми на погашение ипотеки на семь лет. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина. «По поручению Президента правительство продлило действие этой меры еще на семь лет. Льготу смогут получить семьи, в которых третий и последующий ребенок родится до 31 декабря 2030 года», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале кабмина. Уточняется, что на погашение ипотечного кредита многодетные семьи смогут получить 450 тысяч рублей. Также премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что на эти цели в текущем году потребуется порядка 50 миллиардов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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