Правительство России продлит выплаты для многодетных на погашение ипотеки

Российское правительство намерено продлить выплаты для семей с детьми на погашение ипотеки на семь лет. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
«По поручению Президента правительство продлило действие этой меры еще на семь лет. Льготу смогут получить семьи, в которых третий и последующий ребенок родится до 31 декабря 2030 года», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале кабмина.
Уточняется, что на погашение ипотечного кредита многодетные семьи смогут получить 450 тысяч рублей. Также премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что на эти цели в текущем году потребуется порядка 50 миллиардов рублей.
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