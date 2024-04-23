Пермякам банки массово начали отказывать в выдаче ипотеки

23 апреля 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Банки ужесточили условия выдачи кредитов на жилье Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жителям Перми банки стали чаще отказывать в оформлении ипотеки. Это связано с ужесточением требований по выдаче кредитов на приобретение жилья, рассказала URA.RU ипотечный брокер компании «Этажи» в Перми Дарья Русских. «Идет много отказов из-за того, что большое количество банков начали запрашивать подтверждение трудовой занятости. Программа „по двум документам“ практически себя исчерпала. В связи с этим, в дальнейшем покупателям будет труднее оформить кредит на покупку собственного жилья», — отметила Дарья Русских. Брокер добавила, что также на решения банков повлияли и другие изменения. Так с декабря 2023 года льготную ипотеку можно оформить только один раз. Кроме этого изменился показатель предельно долговой нагрузки. Если у клиента много кредитов, банк может отказать, отметила Дарья Русских. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителям Перми банки стали чаще отказывать в оформлении ипотеки. Это связано с ужесточением требований по выдаче кредитов на приобретение жилья, рассказала URA.RU ипотечный брокер компании «Этажи» в Перми Дарья Русских. «Идет много отказов из-за того, что большое количество банков начали запрашивать подтверждение трудовой занятости. Программа „по двум документам“ практически себя исчерпала. В связи с этим, в дальнейшем покупателям будет труднее оформить кредит на покупку собственного жилья», — отметила Дарья Русских. Брокер добавила, что также на решения банков повлияли и другие изменения. Так с декабря 2023 года льготную ипотеку можно оформить только один раз. Кроме этого изменился показатель предельно долговой нагрузки. Если у клиента много кредитов, банк может отказать, отметила Дарья Русских.