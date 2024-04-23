Пермякам банки массово начали отказывать в выдаче ипотеки

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Банки ужесточили условия выдачи кредитов на жилье Фото:

Жителям Перми банки стали чаще отказывать в оформлении ипотеки. Это связано с ужесточением требований по выдаче кредитов на приобретение жилья, рассказала URA.RU ипотечный брокер компании «Этажи» в Перми Дарья Русских.

«Идет много отказов из-за того, что большое количество банков начали запрашивать подтверждение трудовой занятости. Программа „по двум документам“ практически себя исчерпала. В связи с этим, в дальнейшем покупателям будет труднее оформить кредит на покупку собственного жилья», — отметила Дарья Русских.

Брокер добавила, что также на решения банков повлияли и другие изменения. Так с декабря 2023 года льготную ипотеку можно оформить только один раз. Кроме этого изменился показатель предельно долговой нагрузки. Если у клиента много кредитов, банк может отказать, отметила Дарья Русских.

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Жителям Перми банки стали чаще отказывать в оформлении ипотеки. Это связано с ужесточением требований по выдаче кредитов на приобретение жилья, рассказала URA.RU ипотечный брокер компании «Этажи» в Перми Дарья Русских. «Идет много отказов из-за того, что большое количество банков начали запрашивать подтверждение трудовой занятости. Программа „по двум документам“ практически себя исчерпала. В связи с этим, в дальнейшем покупателям будет труднее оформить кредит на покупку собственного жилья», — отметила Дарья Русских. Брокер добавила, что также на решения банков повлияли и другие изменения. Так с декабря 2023 года льготную ипотеку можно оформить только один раз. Кроме этого изменился показатель предельно долговой нагрузки. Если у клиента много кредитов, банк может отказать, отметила Дарья Русских.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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