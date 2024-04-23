Илон Маск: я уважаю Владимира Путина

23 апреля 2024 в 18:48 Размер текста - 17 +

Илон Маск (на фото) заявил об уважении к России и Владимиру Путину Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley В Интернете расходится видео, на котором американский бизнесмен Илон Маск заявляет, что уважает президента России Владимира Путина. По словам американца, Путин единственный, кто не лицемерит в отличие от других глав государств. Предположительно, предприниматель сказал это во время интервью в шоу журналиста Дона Лемона. «Я действительно уважаю Владимира Путина, ведь в отличие от других лидеров, он никогда не лицемерит и говорит правду такой, какая она есть», — заявил Илон Маск на видео. Он также добавил, что при встрече с главой российского государства обязательно пожмет ему руку. Кроме того, на видео Маск назвал Россию примером сильной державы. Бизнесмен подчеркнул, что эту страну невозможно победить. Ранее основатель SpaceX также признавал тот факт, что Крым и новые российские территории должны оставаться за Россией. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Интернете расходится видео, на котором американский бизнесмен Илон Маск заявляет, что уважает президента России Владимира Путина. По словам американца, Путин единственный, кто не лицемерит в отличие от других глав государств. Предположительно, предприниматель сказал это во время интервью в шоу журналиста Дона Лемона. «Я действительно уважаю Владимира Путина, ведь в отличие от других лидеров, он никогда не лицемерит и говорит правду такой, какая она есть», — заявил Илон Маск на видео. Он также добавил, что при встрече с главой российского государства обязательно пожмет ему руку. Кроме того, на видео Маск назвал Россию примером сильной державы. Бизнесмен подчеркнул, что эту страну невозможно победить. Ранее основатель SpaceX также признавал тот факт, что Крым и новые российские территории должны оставаться за Россией.