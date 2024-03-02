Маск сделал неожиданное заявление о судьбе Крыма и Донбасса

Маск согласился с тем, что Крым и Донбасс должны остаться с Россией

02 марта 2024 в 12:01 Размер текста - 17 +

Илон Маск назвал правдой слова о «русском» Крыме и Донбассе Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американский предприниматель Илон Маск согласился с тем, что Крым, Донецк и Луганск должны быть российскими. Он прокомментировал пост основателя ЧВК Blackwater Эрика Принса о необходимости завершить украинский конфликт и принятии Донбасса и полуострова российскими территориями, написав, что «это правда». «К сожалению, это правда», — написал Илон Маск в комментарии под постом о российском Донбассе и Крымском полуострове в соцсети X. Также предприниматель согласился с мнением о том, что никто из западных стран не пойдет «воевать с русским медведем». Ранее экс-командующий Сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил Украина не сможет вернуть утраченные территории, пишет деловое издание «Взгляд». Также американский журналист Такер Карлсон назвал безумцами тех, кто считает, что президент России Владимир Путин пойдет на условия Киева по переговорам и отдаст Крым.

Американский предприниматель Илон Маск согласился с тем, что Крым, Донецк и Луганск должны быть российскими. Он прокомментировал пост основателя ЧВК Blackwater Эрика Принса о необходимости завершить украинский конфликт и принятии Донбасса и полуострова российскими территориями, написав, что «это правда». «К сожалению, это правда», — написал Илон Маск в комментарии под постом о российском Донбассе и Крымском полуострове в соцсети X. Также предприниматель согласился с мнением о том, что никто из западных стран не пойдет «воевать с русским медведем». Ранее экс-командующий Сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил Украина не сможет вернуть утраченные территории, пишет деловое издание «Взгляд». Также американский журналист Такер Карлсон назвал безумцами тех, кто считает, что президент России Владимир Путин пойдет на условия Киева по переговорам и отдаст Крым.