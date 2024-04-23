Пиарщик мэра Сургута уходит в отставку вслед за шефом

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Глава депкоммуникаций Сургута Роман Клим покидает пост Фото:

Пиарщик мэра Сургута Роман Клим покидает пост вслед за главой города Андреем Филатовым. Он был советником градоначальника по политическим вопросам с ноября 2021 года, а с января 2022 возглавлял департамент массовых коммуникаций. Информацию о своей отставке Клим сообщил в личной беседе журналисту URA.RU.

«В работе руководствуюсь проектным подходом. Считаю, что этап, который связан с администрацией Сургута, для меня после отставки главы также подходит к завершению. Последний мой рабочий день — 26 апреля. За три года в Сургуте с участием департамента массовых коммуникаций были проведены все избирательные кампании — в представительные органы нескольких уровней, выборы губернатора Тюменской области, выборы президента России, мы выполняли задачи по формированию сбалансированной информационной политики, развитию конструктивных отношений с лидерами мнений. В первую очередь работали на общественно-политическую стабильность, разъясняли и поясняли работу главы, администрации», — сообщил директор департамента массовых коммуникаций и аналитики администрации Сургута Роман Клим.

После увольнения он планирует какое-то время уделить отдыху в кругу семьи. «А дальше посмотрим, думаю, что завершение чего-либо это всегда и начало чего-то нового», — отметил пиарщик.

Андрей Филатов работал с Романом Климом еще до того, как стал мэром Сургута. За политблок администрации и связи со СМИ будет отвечать Вероника Крылович, которая займет пост директора департамента массовых коммуникаций после ухода шефа.

Ранее URA.RU писало о том, что глава Сургута ушел в отпуск до отставки. Врио назначена его зам по финансам Людмила Батракова.

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Пиарщик мэра Сургута Роман Клим покидает пост вслед за главой города Андреем Филатовым. Он был советником градоначальника по политическим вопросам с ноября 2021 года, а с января 2022 возглавлял департамент массовых коммуникаций. Информацию о своей отставке Клим сообщил в личной беседе журналисту URA.RU. «В работе руководствуюсь проектным подходом. Считаю, что этап, который связан с администрацией Сургута, для меня после отставки главы также подходит к завершению. Последний мой рабочий день — 26 апреля. За три года в Сургуте с участием департамента массовых коммуникаций были проведены все избирательные кампании — в представительные органы нескольких уровней, выборы губернатора Тюменской области, выборы президента России, мы выполняли задачи по формированию сбалансированной информационной политики, развитию конструктивных отношений с лидерами мнений. В первую очередь работали на общественно-политическую стабильность, разъясняли и поясняли работу главы, администрации», — сообщил директор департамента массовых коммуникаций и аналитики администрации Сургута Роман Клим. После увольнения он планирует какое-то время уделить отдыху в кругу семьи. «А дальше посмотрим, думаю, что завершение чего-либо это всегда и начало чего-то нового», — отметил пиарщик. Андрей Филатов работал с Романом Климом еще до того, как стал мэром Сургута. За политблок администрации и связи со СМИ будет отвечать Вероника Крылович, которая займет пост директора департамента массовых коммуникаций после ухода шефа. Ранее URA.RU писало о том, что глава Сургута ушел в отпуск до отставки. Врио назначена его зам по финансам Людмила Батракова.
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