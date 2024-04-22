Политика Мэр Сургута Филатов ушел в отпуск до отставки 23 апреля 2024 в 11:34 Размер текста - 17 + Андрей Филатов отправился в отпуск Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Глава Сургута Андрей Филатов ушел в отпуск до заседания думы 25 апреля, на котором депутаты должны принять его отставку. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «Филатов, заявивший об отставке, ушел в отпуск до 25 апреля. Врио назначена его зам по финансам Людмила Батракова. Она будет исполнять обязанности главы города до избрания нового мэра», — сообщает инсайдер. В администрации Сургута подтвердили информацию. Депутаты примут отставку главы на внеочередном заседании думы. Ранее URA.RU писало о том, что власти ХМАО начали консультации с градообразующими предприятиями Сургута. Нефтяники и газовики будут согласовывать кандидатуру на пост главы города. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Глава Сургута Андрей Филатов ушел в отпуск до заседания думы 25 апреля, на котором депутаты должны принять его отставку. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «Филатов, заявивший об отставке, ушел в отпуск до 25 апреля. Врио назначена его зам по финансам Людмила Батракова. Она будет исполнять обязанности главы города до избрания нового мэра», — сообщает инсайдер. В администрации Сургута подтвердили информацию. Депутаты примут отставку главы на внеочередном заседании думы. Ранее URA.RU писало о том, что власти ХМАО начали консультации с градообразующими предприятиями Сургута. Нефтяники и газовики будут согласовывать кандидатуру на пост главы города. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям