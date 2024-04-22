Мэр Сургута Филатов ушел в отпуск до отставки

Глава Сургута Андрей Филатов ушел в отпуск до заседания думы 25 апреля, на котором депутаты должны принять его отставку. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города.
«Филатов, заявивший об отставке, ушел в отпуск до 25 апреля. Врио назначена его зам по финансам Людмила Батракова. Она будет исполнять обязанности главы города до избрания нового мэра», — сообщает инсайдер.
В администрации Сургута подтвердили информацию. Депутаты примут отставку главы на внеочередном заседании думы.
Ранее URA.RU писало о том, что власти ХМАО начали консультации с градообразующими предприятиями Сургута. Нефтяники и газовики будут согласовывать кандидатуру на пост главы города.
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