22 апреля 2024

Мэр Сургута Филатов ушел в отпуск до отставки

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Филатовым. Сургут, филатов андрей
Андрей Филатов отправился в отпуск Фото:

Глава Сургута Андрей Филатов ушел в отпуск до заседания думы 25 апреля, на котором депутаты должны принять его отставку. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города.

«Филатов, заявивший об отставке, ушел в отпуск до 25 апреля. Врио назначена его зам по финансам Людмила Батракова. Она будет исполнять обязанности главы города до избрания нового мэра», — сообщает инсайдер.

В администрации Сургута подтвердили информацию. Депутаты примут отставку главы на внеочередном заседании думы.

Ранее URA.RU писало о том, что власти ХМАО начали консультации с градообразующими предприятиями Сургута. Нефтяники и газовики будут согласовывать кандидатуру на пост главы города.

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Глава Сургута Андрей Филатов ушел в отпуск до заседания думы 25 апреля, на котором депутаты должны принять его отставку. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «Филатов, заявивший об отставке, ушел в отпуск до 25 апреля. Врио назначена его зам по финансам Людмила Батракова. Она будет исполнять обязанности главы города до избрания нового мэра», — сообщает инсайдер. В администрации Сургута подтвердили информацию. Депутаты примут отставку главы на внеочередном заседании думы. Ранее URA.RU писало о том, что власти ХМАО начали консультации с градообразующими предприятиями Сургута. Нефтяники и газовики будут согласовывать кандидатуру на пост главы города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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