В подтопленной тюменской деревне Репьева люди вывозят скот, а сами идут в баню

В подтопленной деревне люди переживают о паводке, но не теряют оптимизма Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

В деревню Репьева Абатского района уже пришла вода: у людей подтопило дома и ограды. Однако при этом местные жители не теряют оптимизма. Часть из них и не думает эвакуироваться, однако скот они вывезли заранее. О том, что происходит в районе, куда большая вода придет следующей — в фоторепортаже URA.RU.

К домам и хозпостройкам в деревне уже подступила вода. В сапогах ходить еще можно, но надолго ли — большой вопрос Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Подворья тоже топит. К примеру, эта женщина рассказала, что такая ситуация в ее хозяйстве наступила буквально за день. «Вывезли скот к знакомым в другой населенный пункт. Ноги связали и отправили. А сами здесь», — делится жительница Репьева Фото: Денис Моргунов © URA.RU

За прибывающей водой люди наблюдают с волнением, но оптимизма не теряют. «Одна семейная пара поделилась с нами планами на вечер. Они собираются топить баню, а затем лечь спать. Уезжать не планируют», — рассказал корреспондент URA.RU, работающий на месте событий Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Если скот жители вывозят, то собаки во дворах все еще несут свой пост и охраняют участки Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Часть домов уже в воде, и ее точно станет больше Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Потери — большие и малые, в этот исторический паводок неизбежны. И если где-то вода уносит с участков манекены (как, к примеру, в СНТ «Смородинка» под Ишимом), то в Репьева люди теряют обувь Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Эвакуироваться из Репьева и других населенных пунктов Абатского района людей призывали заблаговременно, еще на прошлой неделе. Но не все готовы оставлять свои дома Фото: Денис Моргунов © URA.RU