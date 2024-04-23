Пойман таксист «Яндекса», изнасиловавший в Екатеринбурге пьяную пассажирку

23 апреля 2024 в 19:42 Размер текста - 17 +

Подозреваемого сотрудникам УгРО удалось задержать по горячим следам Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сотрудники уголовного розыска Екатеринбурга задержали водителя сервиса «Яндекс. Такси», подозреваемого в совершении сексуального преступления в отношении 20-летней пассажирки. Об этом URA.RU сообщили в отделении по связям со СМИ городского УМВД. «Подозреваемый мужчина был оперативно установлен и задержан сотрудниками уголовного розыска территориального ОВД. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель. В настоящее время полицейские проверяют его на причастность к совершению других преступлений, проводятся проверочные мероприятия», — пояснили представители ведомства. Водитель 21 апреля подвозил двух подруг, которые перебрали алкоголя в кафе. Одна из них ушла домой, а от второй пассажирки шофер потребовал оплатить поездку, хотя она и так была оплачена. Девушка не смогла перевести деньги, потому что разрядился телефон, после чего рецидивист совершил «действия сексуального характера». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники уголовного розыска Екатеринбурга задержали водителя сервиса «Яндекс. Такси», подозреваемого в совершении сексуального преступления в отношении 20-летней пассажирки. Об этом URA.RU сообщили в отделении по связям со СМИ городского УМВД. «Подозреваемый мужчина был оперативно установлен и задержан сотрудниками уголовного розыска территориального ОВД. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель. В настоящее время полицейские проверяют его на причастность к совершению других преступлений, проводятся проверочные мероприятия», — пояснили представители ведомства. Водитель 21 апреля подвозил двух подруг, которые перебрали алкоголя в кафе. Одна из них ушла домой, а от второй пассажирки шофер потребовал оплатить поездку, хотя она и так была оплачена. Девушка не смогла перевести деньги, потому что разрядился телефон, после чего рецидивист совершил «действия сексуального характера».