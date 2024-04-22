В Екатеринбурге таксист «Яндекса» изнасиловал пьяную пассажирку

23 апреля 2024 в 14:42 Размер текста - 17 +

Подозреваемого мужчину ищет полиция (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге водитель сервиса «Яндекс. Такси» подозревается в изнасиловании пассажирки, которую вместе с подругой подвозил из бара домой. Как рассказал URA.RU источник в правоохранительных структурах, мужчина потребовал от девушки таким образом «оплатить» и без того оплаченную поездку. «Две 20-летние подруги отдыхали в кафе на улице Малышева, заказали много крепкого алкоголя и напились. Потом через приложение вызвали машину „Яндекс. Такси“ и обе сели на заднее сиденье. Когда автомобиль приехал по адресу на улицу Сыромолотова, одна из подруг начала выходить, и ее вырвало. Она ушла, а шофер стал ругаться и пересел на заднее сиденье ко второй пассажирке», — сообщил собеседник агентства. Там, по словам источника, водитель потребовал оплатить поездку, хотя она и без того была оплачена. Тем не менее девушка попыталась перевести мужчине деньги, но не смогла — разрядился телефон. «Тогда незнакомец совершил в отношении 20-летней девушки насильственные действия сексуального характера. Потом она выскочила из автомобиля и убежала домой», — продолжил инсайдер. Наутро екатеринбурженка обратилась с заявлением в полицию, ведется проверка. Корреспондент направил запрос в «Яндекс. Такси», ответ на момент публикации не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге водитель сервиса «Яндекс. Такси» подозревается в изнасиловании пассажирки, которую вместе с подругой подвозил из бара домой. Как рассказал URA.RU источник в правоохранительных структурах, мужчина потребовал от девушки таким образом «оплатить» и без того оплаченную поездку. «Две 20-летние подруги отдыхали в кафе на улице Малышева, заказали много крепкого алкоголя и напились. Потом через приложение вызвали машину „Яндекс. Такси“ и обе сели на заднее сиденье. Когда автомобиль приехал по адресу на улицу Сыромолотова, одна из подруг начала выходить, и ее вырвало. Она ушла, а шофер стал ругаться и пересел на заднее сиденье ко второй пассажирке», — сообщил собеседник агентства. Там, по словам источника, водитель потребовал оплатить поездку, хотя она и без того была оплачена. Тем не менее девушка попыталась перевести мужчине деньги, но не смогла — разрядился телефон. «Тогда незнакомец совершил в отношении 20-летней девушки насильственные действия сексуального характера. Потом она выскочила из автомобиля и убежала домой», — продолжил инсайдер. Наутро екатеринбурженка обратилась с заявлением в полицию, ведется проверка. Корреспондент направил запрос в «Яндекс. Такси», ответ на момент публикации не поступил.