Путин поставил перед Верховным Судом важную задачу

Путин на встрече с Подносовой поручил ускорить работу Верховного суда

23 апреля 2024 в 23:10 Размер текста - 17 +

Владимир Путин встретился с новым председателем Верховного Суда России Ириной Подносовой Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин встретился с Ириной Подносовой, которая стала новым председателем Верховного Суда (ВС). Глава государства призвал доработать и ускорить работу ведомства. Так заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев трактует URA.RU прошедшую встречу. Эксперт утверждает, что президент ждет оперативного решения этой проблемы. «Президент в курсе, что судебная система — показатель уровня правового развития государства. По удобству и скорости принятия судебных решений люди судят об эффективности государства. В то же время вопрос загруженности судов возник не вчера. Человек для того, чтобы разрешить гражданское дело, должен получить доступ к правосудию быстро, оперативно и эффективно. Но людям часто приходится ждать, когда будет назначено судебное заседание, а оно не всегда назначается оперативно. В некоторых регионах это 1,5-2 месяца, а иногда больше», — сказал Иван Соловьев. Он подчеркнул, что Путин дал установку по донастройке и ускорению работы Верховного Суда, поскольку в свете отсутствия дефицита судей людям часто приходится ждать суда и решения по своему делу. Сам российский глава в разговоре с Подносовой открыто обозначил проблемы, связанные с загруженностью судов. «В таком огромном деле [работы в качестве председателя Верховного Суда] всегда много вопросов, один из них — это загруженность судов. И в связи с этим, вы знаете, разные предложения сформулированы, в том числе и Верховным Судом. Надо с этим как следует разобраться, поработать», — сказал Владимир Путин. Путин напомнил Подносовой о проблеме загруженности судов Фото: Официальный сайт президента РФ Глава государства заметил, что ряд решений, которые были предложены Верховным Судом, уже находятся на рассмотрении в Госдуме. Он поручил Подносовой заняться этой работой, добавив, что есть большое количество вопросов, связанных с возможностью принятия внесудебных решений. Речь, в том числе, о решениях по различным видам задолженностей. «Контроль со стороны судов, конечно, все равно должен быть», — добавил он. Соловьев подчеркнул, что судебная система — показатель уровня правового развития государства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В разговоре с журналистом URA.RU Иван Соловьев также подчеркнул, что проблема, связанная с загруженностью судов в России стояла и при главенстве прошлого председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева. Тогда, отмечает он, хотели решить вопрос через декриминализацию ряда деяний и перевод некоторых составов из уголовных в административные. «Но по-прежнему получается, что на 100% доступной судебная система сейчас не является. Но решен главный вопрос — правосудие работает, и люди получают правосудное решение», — уточняет заслуженный юрист России. По словам Соловьева, при прошлом председателе Верховного Суда вопрос загруженности также стоял на повестке дня Фото: Владимир Андреев © URA.RU Встречей с Подносовой Путин показал, что ждет от Верховного Суда предложений, как более равномерно распределить эту нагрузку, считает Соловьев. Для этого, по его словам, у Лебедева были одни подходы, а у нового председателя Верховного Суда — другие: «Главное, чтобы в итоге люди от этого выиграли. Они прекрасно знают, каким путем это сделать». Кроме того, Соловьев подчеркивает, что Подносова — достойная замена Лебедева. Он поясняет, что у нее огромный опыт работы и она «юрист до мозга костей, который знает дух и букву закона». «В силу своего огромного опыта и качеств, которые присущи женщине — более мягкому взгляду, чем у мужчин — это позволит ей сделать традиции российского правосудия, действительно, полностью обращенными к человеку. Особенно с тем кредитом доверия и с тем запасом оптимизма и желанием работать, с которым вступила в должность Подносова», — резюмировал эксперт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин встретился с Ириной Подносовой, которая стала новым председателем Верховного Суда (ВС). Глава государства призвал доработать и ускорить работу ведомства. Так заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев трактует URA.RU прошедшую встречу. Эксперт утверждает, что президент ждет оперативного решения этой проблемы. «Президент в курсе, что судебная система — показатель уровня правового развития государства. По удобству и скорости принятия судебных решений люди судят об эффективности государства. В то же время вопрос загруженности судов возник не вчера. Человек для того, чтобы разрешить гражданское дело, должен получить доступ к правосудию быстро, оперативно и эффективно. Но людям часто приходится ждать, когда будет назначено судебное заседание, а оно не всегда назначается оперативно. В некоторых регионах это 1,5-2 месяца, а иногда больше», — сказал Иван Соловьев. Он подчеркнул, что Путин дал установку по донастройке и ускорению работы Верховного Суда, поскольку в свете отсутствия дефицита судей людям часто приходится ждать суда и решения по своему делу. Сам российский глава в разговоре с Подносовой открыто обозначил проблемы, связанные с загруженностью судов. «В таком огромном деле [работы в качестве председателя Верховного Суда] всегда много вопросов, один из них — это загруженность судов. И в связи с этим, вы знаете, разные предложения сформулированы, в том числе и Верховным Судом. Надо с этим как следует разобраться, поработать», — сказал Владимир Путин. Глава государства заметил, что ряд решений, которые были предложены Верховным Судом, уже находятся на рассмотрении в Госдуме. Он поручил Подносовой заняться этой работой, добавив, что есть большое количество вопросов, связанных с возможностью принятия внесудебных решений. Речь, в том числе, о решениях по различным видам задолженностей. «Контроль со стороны судов, конечно, все равно должен быть», — добавил он. В разговоре с журналистом URA.RU Иван Соловьев также подчеркнул, что проблема, связанная с загруженностью судов в России стояла и при главенстве прошлого председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева. Тогда, отмечает он, хотели решить вопрос через декриминализацию ряда деяний и перевод некоторых составов из уголовных в административные. «Но по-прежнему получается, что на 100% доступной судебная система сейчас не является. Но решен главный вопрос — правосудие работает, и люди получают правосудное решение», — уточняет заслуженный юрист России. Встречей с Подносовой Путин показал, что ждет от Верховного Суда предложений, как более равномерно распределить эту нагрузку, считает Соловьев. Для этого, по его словам, у Лебедева были одни подходы, а у нового председателя Верховного Суда — другие: «Главное, чтобы в итоге люди от этого выиграли. Они прекрасно знают, каким путем это сделать». Кроме того, Соловьев подчеркивает, что Подносова — достойная замена Лебедева. Он поясняет, что у нее огромный опыт работы и она «юрист до мозга костей, который знает дух и букву закона». «В силу своего огромного опыта и качеств, которые присущи женщине — более мягкому взгляду, чем у мужчин — это позволит ей сделать традиции российского правосудия, действительно, полностью обращенными к человеку. Особенно с тем кредитом доверия и с тем запасом оптимизма и желанием работать, с которым вступила в должность Подносова», — резюмировал эксперт.