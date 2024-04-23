23 апреля 2024

В Перми два друга погибли в ДТП с разницей в несколько секунд

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Мужчины умерли на месте происшествия от полученных травм
Мужчины умерли на месте происшествия от полученных травм Фото:

В Перми автомобили насмерть сбили двух друзей с разницей в несколько секунд. Подробностями инцидента поделились в ГУ МВД России по региону.

«В сторону улицы Одоевского двигался автомобиль Nissan Almera. На перекрестке с улицей Братьев Игнатовых он проехал на красный свет и сбил Анджея, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. Друг пешехода Владимир и еще несколько очевидцев поспешили на помощь. Когда люди склонились над пострадавшим, в них на полном ходу въехал BMW», — полицейских цитирует «КП-Пермь». Второй водитель ехал на зеленый свет.

В результате освидетельствования выяснилось, что оба автовладельца не употребляли алкоголь. Сейчас правоохранителями решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Анджей и Владимир были друзьями. Они вместе учились в Пермском колледже транспорта и сервиса.

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В Перми автомобили насмерть сбили двух друзей с разницей в несколько секунд. Подробностями инцидента поделились в ГУ МВД России по региону. «В сторону улицы Одоевского двигался автомобиль Nissan Almera. На перекрестке с улицей Братьев Игнатовых он проехал на красный свет и сбил Анджея, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. Друг пешехода Владимир и еще несколько очевидцев поспешили на помощь. Когда люди склонились над пострадавшим, в них на полном ходу въехал BMW», — полицейских цитирует «КП-Пермь». Второй водитель ехал на зеленый свет. В результате освидетельствования выяснилось, что оба автовладельца не употребляли алкоголь. Сейчас правоохранителями решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Анджей и Владимир были друзьями. Они вместе учились в Пермском колледже транспорта и сервиса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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