В Перми два друга погибли в ДТП с разницей в несколько секунд

24 апреля 2024 в 00:37 Размер текста - 17 +

Мужчины умерли на месте происшествия от полученных травм Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Перми автомобили насмерть сбили двух друзей с разницей в несколько секунд. Подробностями инцидента поделились в ГУ МВД России по региону. «В сторону улицы Одоевского двигался автомобиль Nissan Almera. На перекрестке с улицей Братьев Игнатовых он проехал на красный свет и сбил Анджея, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. Друг пешехода Владимир и еще несколько очевидцев поспешили на помощь. Когда люди склонились над пострадавшим, в них на полном ходу въехал BMW», — полицейских цитирует «КП-Пермь». Второй водитель ехал на зеленый свет. В результате освидетельствования выяснилось, что оба автовладельца не употребляли алкоголь. Сейчас правоохранителями решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Анджей и Владимир были друзьями. Они вместе учились в Пермском колледже транспорта и сервиса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми автомобили насмерть сбили двух друзей с разницей в несколько секунд. Подробностями инцидента поделились в ГУ МВД России по региону. «В сторону улицы Одоевского двигался автомобиль Nissan Almera. На перекрестке с улицей Братьев Игнатовых он проехал на красный свет и сбил Анджея, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. Друг пешехода Владимир и еще несколько очевидцев поспешили на помощь. Когда люди склонились над пострадавшим, в них на полном ходу въехал BMW», — полицейских цитирует «КП-Пермь». Второй водитель ехал на зеленый свет. В результате освидетельствования выяснилось, что оба автовладельца не употребляли алкоголь. Сейчас правоохранителями решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Анджей и Владимир были друзьями. Они вместе учились в Пермском колледже транспорта и сервиса.