Жители ЯНАО стали чаще заниматься йогой

24 апреля 2024 в 04:23 Размер текста - 17 +

В регионе вдвое увеличилось количество объявлений от специалистов по йоге Фото: Александр Мамаев © URA.RU В ЯНАО за первые три месяца 2024 года жители стали на 29% чаще интересоваться услугами тренеров по йоге. Об этом URA.RU сообщил руководитель категории «Красота и здоровье» на «Авито Услугах» Игорь Санников. «В первом квартале 2024 года в ЯНАО спрос на услуги тренеров по йоге увеличился на 29% по сравнению с таким же периодом 2023 года. Вместе с тем количество объявлений от специалистов увеличилось вдвое», — рассказал Санников. По словам правительство региона, за последние шесть лет количество спортсменов в ЯНАО увеличилось на треть. Основными видами спорта, которые интересны ямальцам, являются волейбол, баскетбол и плавание. Рост интереса к спорту связан с открытием сети залов «Северный характер». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ЯНАО за первые три месяца 2024 года жители стали на 29% чаще интересоваться услугами тренеров по йоге. Об этом URA.RU сообщил руководитель категории «Красота и здоровье» на «Авито Услугах» Игорь Санников. «В первом квартале 2024 года в ЯНАО спрос на услуги тренеров по йоге увеличился на 29% по сравнению с таким же периодом 2023 года. Вместе с тем количество объявлений от специалистов увеличилось вдвое», — рассказал Санников. По словам правительство региона, за последние шесть лет количество спортсменов в ЯНАО увеличилось на треть. Основными видами спорта, которые интересны ямальцам, являются волейбол, баскетбол и плавание. Рост интереса к спорту связан с открытием сети залов «Северный характер».