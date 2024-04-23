23 апреля 2024

Жители ЯНАО стали чаще заниматься йогой

© Служба новостей «URA.RU»
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Мисс Екатеринбург-2016 - регата и йога, йога, кульбакова анфиса
В регионе вдвое увеличилось количество объявлений от специалистов по йоге Фото:

В ЯНАО за первые три месяца 2024 года жители стали на 29% чаще интересоваться услугами тренеров по йоге. Об этом URA.RU сообщил руководитель категории «Красота и здоровье» на «Авито Услугах» Игорь Санников.

«В первом квартале 2024 года в ЯНАО спрос на услуги тренеров по йоге увеличился на 29% по сравнению с таким же периодом 2023 года. Вместе с тем количество объявлений от специалистов увеличилось вдвое», — рассказал Санников.

По словам правительство региона, за последние шесть лет количество спортсменов в ЯНАО увеличилось на треть. Основными видами спорта, которые интересны ямальцам, являются волейбол, баскетбол и плавание. Рост интереса к спорту связан с открытием сети залов «Северный характер».

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В ЯНАО за первые три месяца 2024 года жители стали на 29% чаще интересоваться услугами тренеров по йоге. Об этом URA.RU сообщил руководитель категории «Красота и здоровье» на «Авито Услугах» Игорь Санников. «В первом квартале 2024 года в ЯНАО спрос на услуги тренеров по йоге увеличился на 29% по сравнению с таким же периодом 2023 года. Вместе с тем количество объявлений от специалистов увеличилось вдвое», — рассказал Санников. По словам правительство региона, за последние шесть лет количество спортсменов в ЯНАО увеличилось на треть. Основными видами спорта, которые интересны ямальцам, являются волейбол, баскетбол и плавание. Рост интереса к спорту связан с открытием сети залов «Северный характер».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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