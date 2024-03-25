За 6 лет в ЯНАО почти на 30% увеличилось количество спортсменов

26 марта 2024 в 08:08 Размер текста - 17 +

Лыжные гонки — один из самых востребованных видов спорта на Ямале Фото: Владимир Жабриков © URA.RU За последние шесть лет количество спортсменов в ЯНАО увеличилось на треть. Основными видами спорта, которые интересны ямальцам, являются волейбол, баскетбол, плавание, лыжные гонки и единоборства, рассказали в правительстве региона. «Интерес к спорту на Ямале постоянно растет. За последние шесть лет число спортсменов увеличилось на треть. Популярные виды спорта — волейбол, баскетбол, плавание, лыжные гонки и единоборства», — написано в telegram-канале ведомства. Рост интереса к спорту связан с открытием сети залов «Северный характер». Сейчас на Ямале их уже шесть, в ближайшие три года появится еще 11. Активный образ жизни ведут более 303 тысяч ямальцев, а это на 27,6% больше, чем шесть лет назад. Власти Ямала выделяют дотации муниципальным образованиям на поощрение самых спортивных команд управленцев — по итогам выполнения норм ГТО и участия в экстремальных играх «Северный характер». Размер поощрения составляет три миллиона рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За последние шесть лет количество спортсменов в ЯНАО увеличилось на треть. Основными видами спорта, которые интересны ямальцам, являются волейбол, баскетбол, плавание, лыжные гонки и единоборства, рассказали в правительстве региона. «Интерес к спорту на Ямале постоянно растет. За последние шесть лет число спортсменов увеличилось на треть. Популярные виды спорта — волейбол, баскетбол, плавание, лыжные гонки и единоборства», — написано в telegram-канале ведомства. Рост интереса к спорту связан с открытием сети залов «Северный характер». Сейчас на Ямале их уже шесть, в ближайшие три года появится еще 11. Активный образ жизни ведут более 303 тысяч ямальцев, а это на 27,6% больше, чем шесть лет назад. Власти Ямала выделяют дотации муниципальным образованиям на поощрение самых спортивных команд управленцев — по итогам выполнения норм ГТО и участия в экстремальных играх «Северный характер». Размер поощрения составляет три миллиона рублей.