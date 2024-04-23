Bloomberg: скидка на газ из РФ для Китая в ближайшие годы составит до 28%

24 апреля 2024 в 02:58 Размер текста - 17 +

Сейчас Россия поставляет газ в Китай по магистрали «Сила Сибири» Фото: Илья Московец © URA.RU Согласно базовому прогнозу Минэкономразвития РФ, в ближайшие годы российский газ будут продавать в Китай со скидкой до 28% по сравнению с европейскими странами. Ранее скидка превышала 37%. «Цена на газ из России для Китая будет на 28% ниже цен для потребителей в Европе, по крайней мере до 2027 года», — на макропрогноз российского министерства ссылается Bloomberg. Согласно сценарию, в этом году экспортная цена на российский газ для Китая составит 257 долларов за одну тысячу кубометров. По сравнению с 320,3 доллара за поставки на рынки Европы и Турции разница составляет 19,76%. В последующие годы она не превысит 28%. В феврале Франция стала крупнейшим покупателем газа из РФ среди всех иностранных государств. Позже в Евросоюзе заявили о намерении включить в очередной пакет антироссийских санкций запрет на импорт сжиженного природного газа, передает «Национальная служба новостей». В случае, если это решение будет принято, европейские страны лишатся пятой части от всего импорта газа, подчеркивали в Кремле, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Согласно базовому прогнозу Минэкономразвития РФ, в ближайшие годы российский газ будут продавать в Китай со скидкой до 28% по сравнению с европейскими странами. Ранее скидка превышала 37%. «Цена на газ из России для Китая будет на 28% ниже цен для потребителей в Европе, по крайней мере до 2027 года», — на макропрогноз российского министерства ссылается Bloomberg. Согласно сценарию, в этом году экспортная цена на российский газ для Китая составит 257 долларов за одну тысячу кубометров. По сравнению с 320,3 доллара за поставки на рынки Европы и Турции разница составляет 19,76%. В последующие годы она не превысит 28%. В феврале Франция стала крупнейшим покупателем газа из РФ среди всех иностранных государств. Позже в Евросоюзе заявили о намерении включить в очередной пакет антироссийских санкций запрет на импорт сжиженного природного газа, передает «Национальная служба новостей». В случае, если это решение будет принято, европейские страны лишатся пятой части от всего импорта газа, подчеркивали в Кремле, пишет RT.