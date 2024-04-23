Старовойт: ракетная опасность объявлена в Курске

24 апреля 2024 в 03:12 Размер текста - 17 +

Старовойт рассказал, что делать при атаке Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Курске объявлена ракетная опасность, гражданам следует укрыться в безопасных помещениях. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. «Курск: ракетная опасность!», — написал Старовойт у себя в telegram-канале. Губернатор предупредил жителей, что если они находятся дома, то им важно укрываться в помещениях без окон: ванной, кладовой, коридоре. Находящимся на улице следует немедленно пройти в укрытие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курске объявлена ракетная опасность, гражданам следует укрыться в безопасных помещениях. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. «Курск: ракетная опасность!», — написал Старовойт у себя в telegram-канале. Губернатор предупредил жителей, что если они находятся дома, то им важно укрываться в помещениях без окон: ванной, кладовой, коридоре. Находящимся на улице следует немедленно пройти в укрытие.