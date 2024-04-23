Старовойт: ракетная опасность объявлена в Курске

Старовойт рассказал, что делать при атаке
В Курске объявлена ракетная опасность, гражданам следует укрыться в безопасных помещениях. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
«Курск: ракетная опасность!», — написал Старовойт у себя в telegram-канале. Губернатор предупредил жителей, что если они находятся дома, то им важно укрываться в помещениях без окон: ванной, кладовой, коридоре. Находящимся на улице следует немедленно пройти в укрытие.
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