23 апреля 2024

Старовойт: ракетная опасность объявлена в Курске

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Семинар-совещание по подготовке Госсовета по транспорту. Москва, старовойт роман
Старовойт рассказал, что делать при атаке Фото:

В Курске объявлена ракетная опасность, гражданам следует укрыться в безопасных помещениях. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Курск: ракетная опасность!», — написал Старовойт у себя в telegram-канале. Губернатор предупредил жителей, что если они находятся дома, то им важно укрываться в помещениях без окон: ванной, кладовой, коридоре. Находящимся на улице следует немедленно пройти в укрытие.

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В Курске объявлена ракетная опасность, гражданам следует укрыться в безопасных помещениях. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. «Курск: ракетная опасность!», — написал Старовойт у себя в telegram-канале. Губернатор предупредил жителей, что если они находятся дома, то им важно укрываться в помещениях без окон: ванной, кладовой, коридоре. Находящимся на улице следует немедленно пройти в укрытие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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