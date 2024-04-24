Экс-сотрудник СБУ Прозоров рассказал, почему его не удалось убить при покушении

Экс-сотрудник СБУ Прозоров: покушение было неудачным из-за нервного исполнителя

24 апреля 2024 в 05:34 Размер текста - 17 +

Прозоров рассказал, что покушение было неудачным из-за исполнителя Фото: Министерство обороны Великобритании Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров рассказал о неудачном покушении на его жизнь, указав на неудачный выбор исполнителя и эффективность российских спецслужб. Его слова приводят РИА Новости. «Я думаю, здесь совокупность факторов и хорошая машина… Это и в принципе подбор плохого исполнителя», — заявил Прозоров, объясняя причины неудачи покушения. Он также отметил, что рамные автомобили более устойчивы к подрывам, что помогло ему избежать серьезных травм. По словам Прозорова, исполнитель покушения был нервным и осознавал высокую вероятность своего задержания. Экс-сотрудник СБУ также подчеркнул, что его автомобиль оказался устойчивым к взрыву, что спасло его от более серьезных последствий. Данный инцидент произошел в Москве 12 апреля, когда в автомобиле Прозорова сработало взрывное устройство. В результате Прозоров получил незначительные травмы. ФСБ России сообщила о задержании украинского агента Владимира Головченко, который был арестован в Москве 18 апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров рассказал о неудачном покушении на его жизнь, указав на неудачный выбор исполнителя и эффективность российских спецслужб. Его слова приводят РИА Новости. «Я думаю, здесь совокупность факторов и хорошая машина… Это и в принципе подбор плохого исполнителя», — заявил Прозоров, объясняя причины неудачи покушения. Он также отметил, что рамные автомобили более устойчивы к подрывам, что помогло ему избежать серьезных травм. По словам Прозорова, исполнитель покушения был нервным и осознавал высокую вероятность своего задержания. Экс-сотрудник СБУ также подчеркнул, что его автомобиль оказался устойчивым к взрыву, что спасло его от более серьезных последствий. Данный инцидент произошел в Москве 12 апреля, когда в автомобиле Прозорова сработало взрывное устройство. В результате Прозоров получил незначительные травмы. ФСБ России сообщила о задержании украинского агента Владимира Головченко, который был арестован в Москве 18 апреля.