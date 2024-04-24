Экс-сотрудник СБУ Прозоров рассказал, почему его не удалось убить при покушении

Экс-сотрудник СБУ Прозоров: покушение было неудачным из-за нервного исполнителя
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Прозоров рассказал, что покушение было неудачным из-за исполнителя Фото:

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров рассказал о неудачном покушении на его жизнь, указав на неудачный выбор исполнителя и эффективность российских спецслужб. Его слова приводят РИА Новости.

«Я думаю, здесь совокупность факторов и хорошая машина… Это и в принципе подбор плохого исполнителя», — заявил Прозоров, объясняя причины неудачи покушения. Он также отметил, что рамные автомобили более устойчивы к подрывам, что помогло ему избежать серьезных травм.

По словам Прозорова, исполнитель покушения был нервным и осознавал высокую вероятность своего задержания. Экс-сотрудник СБУ также подчеркнул, что его автомобиль оказался устойчивым к взрыву, что спасло его от более серьезных последствий.

Данный инцидент произошел в Москве 12 апреля, когда в автомобиле Прозорова сработало взрывное устройство. В результате Прозоров получил незначительные травмы. ФСБ России сообщила о задержании украинского агента Владимира Головченко, который был арестован в Москве 18 апреля.

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Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров рассказал о неудачном покушении на его жизнь, указав на неудачный выбор исполнителя и эффективность российских спецслужб. Его слова приводят РИА Новости. «Я думаю, здесь совокупность факторов и хорошая машина… Это и в принципе подбор плохого исполнителя», — заявил Прозоров, объясняя причины неудачи покушения. Он также отметил, что рамные автомобили более устойчивы к подрывам, что помогло ему избежать серьезных травм. По словам Прозорова, исполнитель покушения был нервным и осознавал высокую вероятность своего задержания. Экс-сотрудник СБУ также подчеркнул, что его автомобиль оказался устойчивым к взрыву, что спасло его от более серьезных последствий. Данный инцидент произошел в Москве 12 апреля, когда в автомобиле Прозорова сработало взрывное устройство. В результате Прозоров получил незначительные травмы. ФСБ России сообщила о задержании украинского агента Владимира Головченко, который был арестован в Москве 18 апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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