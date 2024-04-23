23 апреля 2024

Тюменцы стали чаще ходить на йогу

© Служба новостей «URA.RU»
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Мисс Екатеринбург-2016 - регата и йога
В регионе выросло количество объявлений от тренеров по йоге Фото:

У тюменцев за первые три месяца этого года на 3% вырос на услуги тренеров по йоге. Об этом URA.RU сообщил руководитель категории «Красота и здоровье» на «Авито Услугах» Игорь Санников.

«В первом квартале 2024 года в Тюменской области спрос на услуги тренеров по йоге увеличился на 3% по сравнению с первым кварталом 2023 года. Вместе с тем количество объявлений от специалистов по йоге увеличилось на 15%», — рассказал Санников.

Тюменцы начали отказываться от вредной еды в пользу здоровой. За 2023 год спрос на полезные продукты увеличился на 68%. Тюменцы стали чаще покупать орехи. Спрос на отруби и клетчатку вырос на 14%.

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У тюменцев за первые три месяца этого года на 3% вырос на услуги тренеров по йоге. Об этом URA.RU сообщил руководитель категории «Красота и здоровье» на «Авито Услугах» Игорь Санников. «В первом квартале 2024 года в Тюменской области спрос на услуги тренеров по йоге увеличился на 3% по сравнению с первым кварталом 2023 года. Вместе с тем количество объявлений от специалистов по йоге увеличилось на 15%», — рассказал Санников. Тюменцы начали отказываться от вредной еды в пользу здоровой. За 2023 год спрос на полезные продукты увеличился на 68%. Тюменцы стали чаще покупать орехи. Спрос на отруби и клетчатку вырос на 14%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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