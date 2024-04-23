Тюменцы стали чаще ходить на йогу

24 апреля 2024 в 06:25 Размер текста - 17 +

В регионе выросло количество объявлений от тренеров по йоге Фото: Александр Мамаев © URA.RU У тюменцев за первые три месяца этого года на 3% вырос на услуги тренеров по йоге. Об этом URA.RU сообщил руководитель категории «Красота и здоровье» на «Авито Услугах» Игорь Санников. «В первом квартале 2024 года в Тюменской области спрос на услуги тренеров по йоге увеличился на 3% по сравнению с первым кварталом 2023 года. Вместе с тем количество объявлений от специалистов по йоге увеличилось на 15%», — рассказал Санников. Тюменцы начали отказываться от вредной еды в пользу здоровой. За 2023 год спрос на полезные продукты увеличился на 68%. Тюменцы стали чаще покупать орехи. Спрос на отруби и клетчатку вырос на 14%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У тюменцев за первые три месяца этого года на 3% вырос на услуги тренеров по йоге. Об этом URA.RU сообщил руководитель категории «Красота и здоровье» на «Авито Услугах» Игорь Санников. «В первом квартале 2024 года в Тюменской области спрос на услуги тренеров по йоге увеличился на 3% по сравнению с первым кварталом 2023 года. Вместе с тем количество объявлений от специалистов по йоге увеличилось на 15%», — рассказал Санников. Тюменцы начали отказываться от вредной еды в пользу здоровой. За 2023 год спрос на полезные продукты увеличился на 68%. Тюменцы стали чаще покупать орехи. Спрос на отруби и клетчатку вырос на 14%.