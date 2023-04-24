Жители Тюмени стали опасаться за свое здоровье

Аналитики «СберМаркет»: тюменцы стали чаще покупать полезные продукты

Горожане на 68% стали чаще отдавать предпочтение здоровой еде по сравнению с прошлым годом Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменцы начали отказываться от вредной еды в пользу здоровой. Такие данные предоставили аналитики онлайн-сервис доставки продуктов «СберМаркет». За последний год спрос на полезные продукты увеличился на 68%.

«По данным „СберМаркета“, в среднем 18% заказов содержат продукты для здорового питания. Стоит отметить, что за прошлый год жители города заказали полезных продуктов в среднем на 68% больше, чем годом ранее», — такие данные приводят аналитики сервиса.

Специалисты проанализировали продуктовую корзину своих пользователей и назвали товары из раздела «Полезное», которые чаще всего заказывают покупатели. Так тюменцы на 36% стали чаще покупать орехи. Спрос на отруби и клетчатку вырос на 14%, а на батончики — на 25%.

Мы попросили прокомментировать наметившуюся тенденцию к отказу от вредных продуктов в пользу здоровых специалиста по питанию, семейного нутрициолога Наталью Ярмоченко. «Сейчас идет повсеместный тренд на ЗОЖ, если можно так сказать. Но ЗОЖ не такой, как раньше, что „ешь куриную грудку, творог и занимайся 5 раз в неделю в зале“, а именно осознанный. Все большее количество людей стало отслеживать взаимосвязь своего самочувствия и того, какие продукты они употребляют. Словами „глютеновая чувствительность“ и „непереносимость лактозы“ уже мало кого удивишь. И это очень здорово!» — делится специалист.