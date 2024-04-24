«Коммерсант»: в РФ взлетели цены на хлеб из-за расходов на транспорт

24 апреля 2024 в 06:21 Размер текста - 17 +

Цены на хлеб в некоторых регионах поднялись от 10% до 30% Фото: Размик Закарян © URA.RU Цены на хлеб, производимый в России, с начала 2024 года поднялись на 10—15% из-за роста транспортных расходов. Об этом сообщил исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев. «Производители подняли отпускные цены на наиболее массовые сорта в среднем на 10—15%. Эксперт называет главной причиной роста отпускных цен повышение затрат производителей на логистику, на долю которых приходится до 30% в себестоимости, хотя ранее такие ощутимые издержки хлебопеки несли на закупку муки», — приводит слова Рустама Айдиева газета «Коммерсант». По информации газеты, вопрос о повышении стоимости продукции в хлебопекарной отрасли поднимался на совещании Минсельхоза с участием крупных производителей 22 апреля. По словам одного из них, цены на хлеб в некоторых регионах выросли почти на 30%. Однако в Минсельхозе подчеркнули, что держат ситуацию на особом контроле, а годовой рост цены остается ниже инфляции. Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон в 2022 году заявлял, что цена на хлеб поднимается из-за роста стоимости сырья, услуг — воды, газа, электричества и транспортировки, передает «Национальная служба новостей». По его словам, темпы подорожания хлеба будут плавными и не окажутся ниже инфляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Цены на хлеб, производимый в России, с начала 2024 года поднялись на 10—15% из-за роста транспортных расходов. Об этом сообщил исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев. «Производители подняли отпускные цены на наиболее массовые сорта в среднем на 10—15%. Эксперт называет главной причиной роста отпускных цен повышение затрат производителей на логистику, на долю которых приходится до 30% в себестоимости, хотя ранее такие ощутимые издержки хлебопеки несли на закупку муки», — приводит слова Рустама Айдиева газета «Коммерсант». По информации газеты, вопрос о повышении стоимости продукции в хлебопекарной отрасли поднимался на совещании Минсельхоза с участием крупных производителей 22 апреля. По словам одного из них, цены на хлеб в некоторых регионах выросли почти на 30%. Однако в Минсельхозе подчеркнули, что держат ситуацию на особом контроле, а годовой рост цены остается ниже инфляции. Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон в 2022 году заявлял, что цена на хлеб поднимается из-за роста стоимости сырья, услуг — воды, газа, электричества и транспортировки, передает «Национальная служба новостей». По его словам, темпы подорожания хлеба будут плавными и не окажутся ниже инфляции.