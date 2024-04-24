Патриарх Кирилл запретил служение священнику, который отпевал Навального*

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Освящение надвратной иконы на Спасской башне Кремля патриархом Кириллом. Москва, патриарх кирилл
Патриарх Кирилл понизил священника Сафронова, который отпевал Навального Фото:
новость из сюжета
Навальный* скончался в колонии

Настоятелю храма Покрова Пресвятой Богородицы Дмитрия Сафронова запретили служение сроком на три года за то, что он отпевал Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл на время этого срока отправит Сафронова в храм преподобного Пимена Великого и понизит в сане до псаломщика. Соответствующая информация размещена в указе РПЦ.

«Иерей Димитрий Сафронов, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы на Лыщиковой горе города Москвы, освобождается от несомого послушания, запрещается в священнослужении сроком на три года без права преподания благословения, ношения рясы и священнического креста», — говорится в указе РПЦ. Сафронов будет отправлен в храм преподобного Пимена Великого в Новых Воротниках в Москве. Там он будет находиться в качестве псаломщика.

Кроме того, по окончании срока запрета будет принято решение о возможности дальнейшего священнослужения Дмитрия Сафронова. Оно будет основано на отзывах с места несения послушания.

Похороны Навального состоялись 1 марта 2024 года. На них прибыли иностранные дипломаты и послы из 10 стран. Навальный скончался в колонии в ЯНАО от оторвавшегося тромба.

*Алексей Навальный — внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

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Настоятелю храма Покрова Пресвятой Богородицы Дмитрия Сафронова запретили служение сроком на три года за то, что он отпевал Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл на время этого срока отправит Сафронова в храм преподобного Пимена Великого и понизит в сане до псаломщика. Соответствующая информация размещена в указе РПЦ. «Иерей Димитрий Сафронов, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы на Лыщиковой горе города Москвы, освобождается от несомого послушания, запрещается в священнослужении сроком на три года без права преподания благословения, ношения рясы и священнического креста», — говорится в указе РПЦ. Сафронов будет отправлен в храм преподобного Пимена Великого в Новых Воротниках в Москве. Там он будет находиться в качестве псаломщика. Кроме того, по окончании срока запрета будет принято решение о возможности дальнейшего священнослужения Дмитрия Сафронова. Оно будет основано на отзывах с места несения послушания. Похороны Навального состоялись 1 марта 2024 года. На них прибыли иностранные дипломаты и послы из 10 стран. Навальный скончался в колонии в ЯНАО от оторвавшегося тромба. *Алексей Навальный — внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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