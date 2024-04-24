Патриарх Кирилл запретил служение священнику, который отпевал Навального*

24 апреля 2024 в 09:24 Размер текста - 17 +

Патриарх Кирилл понизил священника Сафронова, который отпевал Навального Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Навальный* скончался в колонии Настоятелю храма Покрова Пресвятой Богородицы Дмитрия Сафронова запретили служение сроком на три года за то, что он отпевал Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл на время этого срока отправит Сафронова в храм преподобного Пимена Великого и понизит в сане до псаломщика. Соответствующая информация размещена в указе РПЦ. «Иерей Димитрий Сафронов, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы на Лыщиковой горе города Москвы, освобождается от несомого послушания, запрещается в священнослужении сроком на три года без права преподания благословения, ношения рясы и священнического креста», — говорится в указе РПЦ. Сафронов будет отправлен в храм преподобного Пимена Великого в Новых Воротниках в Москве. Там он будет находиться в качестве псаломщика. Кроме того, по окончании срока запрета будет принято решение о возможности дальнейшего священнослужения Дмитрия Сафронова. Оно будет основано на отзывах с места несения послушания. Похороны Навального состоялись 1 марта 2024 года. На них прибыли иностранные дипломаты и послы из 10 стран. Навальный скончался в колонии в ЯНАО от оторвавшегося тромба. *Алексей Навальный — внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Настоятелю храма Покрова Пресвятой Богородицы Дмитрия Сафронова запретили служение сроком на три года за то, что он отпевал Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл на время этого срока отправит Сафронова в храм преподобного Пимена Великого и понизит в сане до псаломщика. Соответствующая информация размещена в указе РПЦ. «Иерей Димитрий Сафронов, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы на Лыщиковой горе города Москвы, освобождается от несомого послушания, запрещается в священнослужении сроком на три года без права преподания благословения, ношения рясы и священнического креста», — говорится в указе РПЦ. Сафронов будет отправлен в храм преподобного Пимена Великого в Новых Воротниках в Москве. Там он будет находиться в качестве псаломщика. Кроме того, по окончании срока запрета будет принято решение о возможности дальнейшего священнослужения Дмитрия Сафронова. Оно будет основано на отзывах с места несения послушания. Похороны Навального состоялись 1 марта 2024 года. На них прибыли иностранные дипломаты и послы из 10 стран. Навальный скончался в колонии в ЯНАО от оторвавшегося тромба. *Алексей Навальный — внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов