РИАН: на похороны Навального* приезжали послы 10 стран

01 марта 2024 в 18:44 Размер текста - 17 +

На похоронах замечены машины послов Ирландии, Греции, Польши, Бельгии и Австрии Фото: AP/TASS новость из сюжета Навальный* скончался в колонии На похороны Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) приехало множество иностранных дипломатов, в том числе послы из десяти стран. Об этом сообщают журналисты с места событий. На похоронах на Борисовском кладбище в Москве присутствовали посол США Линн Трейси, зампосла Великобритании Том Додд, посол Франции Пьер Леви, посол Германии Александр Ламбсдорф и посол Канады Сара Тейлор. «Кроме того, были замечены машины послов Ирландии, Греции, Польши, Бельгии и Австрии», — пишет РИА Новости. Навальный умер 16 февраля в ИК № 3 Ямало-Ненецкого автономного округа. Справку об этом мать Навального получила на следующий день после смерти сына, само тело было передано ей 24 февраля. В Кремле не высказались по поводу похорон. Прощание и отпевание состоялись в церкви иконы Божией Матери «Утоли моя печали». *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

На похороны Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) приехало множество иностранных дипломатов, в том числе послы из десяти стран. Об этом сообщают журналисты с места событий. На похоронах на Борисовском кладбище в Москве присутствовали посол США Линн Трейси, зампосла Великобритании Том Додд, посол Франции Пьер Леви, посол Германии Александр Ламбсдорф и посол Канады Сара Тейлор. «Кроме того, были замечены машины послов Ирландии, Греции, Польши, Бельгии и Австрии», — пишет РИА Новости. Навальный умер 16 февраля в ИК № 3 Ямало-Ненецкого автономного округа. Справку об этом мать Навального получила на следующий день после смерти сына, само тело было передано ей 24 февраля. В Кремле не высказались по поводу похорон. Прощание и отпевание состоялись в церкви иконы Божией Матери «Утоли моя печали». *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов