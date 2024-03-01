РИАН: на похороны Навального* приезжали послы 10 стран

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На похоронах замечены машины послов Ирландии, Греции, Польши, Бельгии и Австрии Фото:
новость из сюжета
Навальный* скончался в колонии

На похороны Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) приехало множество иностранных дипломатов, в том числе послы из десяти стран. Об этом сообщают журналисты с места событий.

На похоронах на Борисовском кладбище в Москве присутствовали посол США Линн Трейси, зампосла Великобритании Том Додд, посол Франции Пьер Леви, посол Германии Александр Ламбсдорф и посол Канады Сара Тейлор. «Кроме того, были замечены машины послов Ирландии, Греции, Польши, Бельгии и Австрии», — пишет РИА Новости.

Навальный умер 16 февраля в ИК № 3 Ямало-Ненецкого автономного округа. Справку об этом мать Навального получила на следующий день после смерти сына, само тело было передано ей 24 февраля. В Кремле не высказались по поводу похорон. Прощание и отпевание состоялись в церкви иконы Божией Матери «Утоли моя печали».

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

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На похороны Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) приехало множество иностранных дипломатов, в том числе послы из десяти стран. Об этом сообщают журналисты с места событий. На похоронах на Борисовском кладбище в Москве присутствовали посол США Линн Трейси, зампосла Великобритании Том Додд, посол Франции Пьер Леви, посол Германии Александр Ламбсдорф и посол Канады Сара Тейлор. «Кроме того, были замечены машины послов Ирландии, Греции, Польши, Бельгии и Австрии», — пишет РИА Новости. Навальный умер 16 февраля в ИК № 3 Ямало-Ненецкого автономного округа. Справку об этом мать Навального получила на следующий день после смерти сына, само тело было передано ей 24 февраля. В Кремле не высказались по поводу похорон. Прощание и отпевание состоялись в церкви иконы Божией Матери «Утоли моя печали». *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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