23 апреля 2024

Бастрыкин потребовал доклад после загадочной смерти пермяка

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Александру Бастрыкину будет доложено о предварительных результатах проверки после гибели пермяка Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по обстоятельствам гибели 29-летнего пермяка, тело которого было обнаружено в одной из квартир Перми. Мать погибшего мужчины не верит, что ее сын умер от проблем с сердцем, и обратилась к следователям. Об этом сообщается на официальном сайте СК РФ.

«Жительница поселка Октябрьского обратилась в следственные органы после гибели ее 29-летнего сына. Тело мужчины было обнаружено в одной из квартир в Перми. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад у руководителя краевого СУ СК Дениса Головкина о предварительных результатах проверки по данному случаю», — сообщает ведомство.

По предварительным данным, на теле погибшего не было следов насильственной смерти. Следствие выдвигало версию, что мужчина скончался из-за возможных проблем с сердцем. Мать погибшего не верит это.

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Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по обстоятельствам гибели 29-летнего пермяка, тело которого было обнаружено в одной из квартир Перми. Мать погибшего мужчины не верит, что ее сын умер от проблем с сердцем, и обратилась к следователям. Об этом сообщается на официальном сайте СК РФ. «Жительница поселка Октябрьского обратилась в следственные органы после гибели ее 29-летнего сына. Тело мужчины было обнаружено в одной из квартир в Перми. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад у руководителя краевого СУ СК Дениса Головкина о предварительных результатах проверки по данному случаю», — сообщает ведомство. По предварительным данным, на теле погибшего не было следов насильственной смерти. Следствие выдвигало версию, что мужчина скончался из-за возможных проблем с сердцем. Мать погибшего не верит это.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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