Бастрыкин потребовал доклад после загадочной смерти пермяка

24 апреля 2024 в 09:53 Размер текста - 17 +

Александру Бастрыкину будет доложено о предварительных результатах проверки после гибели пермяка Фото: Следственный комитет РФ Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по обстоятельствам гибели 29-летнего пермяка, тело которого было обнаружено в одной из квартир Перми. Мать погибшего мужчины не верит, что ее сын умер от проблем с сердцем, и обратилась к следователям. Об этом сообщается на официальном сайте СК РФ. «Жительница поселка Октябрьского обратилась в следственные органы после гибели ее 29-летнего сына. Тело мужчины было обнаружено в одной из квартир в Перми. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад у руководителя краевого СУ СК Дениса Головкина о предварительных результатах проверки по данному случаю», — сообщает ведомство. По предварительным данным, на теле погибшего не было следов насильственной смерти. Следствие выдвигало версию, что мужчина скончался из-за возможных проблем с сердцем. Мать погибшего не верит это. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по обстоятельствам гибели 29-летнего пермяка, тело которого было обнаружено в одной из квартир Перми. Мать погибшего мужчины не верит, что ее сын умер от проблем с сердцем, и обратилась к следователям. Об этом сообщается на официальном сайте СК РФ. «Жительница поселка Октябрьского обратилась в следственные органы после гибели ее 29-летнего сына. Тело мужчины было обнаружено в одной из квартир в Перми. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад у руководителя краевого СУ СК Дениса Головкина о предварительных результатах проверки по данному случаю», — сообщает ведомство. По предварительным данным, на теле погибшего не было следов насильственной смерти. Следствие выдвигало версию, что мужчина скончался из-за возможных проблем с сердцем. Мать погибшего не верит это.