В Челябинской области уничтожили тонну фальсификата

24 апреля 2024 в 09:57 Размер текста - 17 +

Фальсификат уничтожили или вернули поставщикам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В соцучреждения Челябинской области пытались поставить тонну некачественной продукции и фальсификата, который проверяющие органы уничтожили. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального Управления Россельхознадзора, еще свыше 11 тонн возвратили поставщикам. «За 2023 год в регионе уничтожено более одной тонны некачественной и фальсифицированной продукции. Поставщикам возвращено более 11 тонн фальсификата. Ведомство контролировало поставки в социальные учреждения области», — заявили URA.RU в Россельхознадзоре. Управление контролирует качество и безопасность пищевой продукции для детских садов, школ, больниц и других учреждений. В рамках этой работы специалисты анализировали электронные ветеринарные сопроводительные документы и проводили лабораторный контроль продукции. Следить за поставками помог искусственный интеллект. В результате за год проверили поставку в 1356 учреждений соцсферы. Каждая третья организация получала животноводческую продукцию с нарушением норм техрегламентов Таможенного союза. Районами, где показатель превышен, стали Аргаяшский, Верхнеуральский, Нагайбакский, Нязепетровский (в каждом около половины случаев не соответствовали требованиям). Высокий процент нарушений зафиксирован в Троицких районе и округе, Златоусте, Копейске, Магнитогорске (две трети учреждений и выше). Из проверенных 419 поставщиков 39% нарушали законодательство. Из 234 производителей 60% не соблюдали ветеринарные требования. Нарушителей наказали: привлекли к административной ответственности, предупредили, приостановили регистрацию. Уничтожение фальсификата стало одной из таких мер воздействия. В первом квартале 2024 года работа продолжилась. В ведомстве привели примеры нарушений. Среди нарушений значатся апрельские поставки в учреждения Ашинского, Саткинского, Катав-Ивановского районов сливочного масла и творога из сливок с содержанием растительных жиров. Другие нарекания вызвали поставки в феврале сыра, сделанного компанией без поступления молока. Одно учреждение получило говядину от поставщика, который не имеет права оформлять ветеринарные документы на мясо. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В соцучреждения Челябинской области пытались поставить тонну некачественной продукции и фальсификата, который проверяющие органы уничтожили. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального Управления Россельхознадзора, еще свыше 11 тонн возвратили поставщикам. «За 2023 год в регионе уничтожено более одной тонны некачественной и фальсифицированной продукции. Поставщикам возвращено более 11 тонн фальсификата. Ведомство контролировало поставки в социальные учреждения области», — заявили URA.RU в Россельхознадзоре. Управление контролирует качество и безопасность пищевой продукции для детских садов, школ, больниц и других учреждений. В рамках этой работы специалисты анализировали электронные ветеринарные сопроводительные документы и проводили лабораторный контроль продукции. Следить за поставками помог искусственный интеллект. В результате за год проверили поставку в 1356 учреждений соцсферы. Каждая третья организация получала животноводческую продукцию с нарушением норм техрегламентов Таможенного союза. Районами, где показатель превышен, стали Аргаяшский, Верхнеуральский, Нагайбакский, Нязепетровский (в каждом около половины случаев не соответствовали требованиям). Высокий процент нарушений зафиксирован в Троицких районе и округе, Златоусте, Копейске, Магнитогорске (две трети учреждений и выше). Из проверенных 419 поставщиков 39% нарушали законодательство. Из 234 производителей 60% не соблюдали ветеринарные требования. Нарушителей наказали: привлекли к административной ответственности, предупредили, приостановили регистрацию. Уничтожение фальсификата стало одной из таких мер воздействия. В первом квартале 2024 года работа продолжилась. В ведомстве привели примеры нарушений. Среди нарушений значатся апрельские поставки в учреждения Ашинского, Саткинского, Катав-Ивановского районов сливочного масла и творога из сливок с содержанием растительных жиров. Другие нарекания вызвали поставки в феврале сыра, сделанного компанией без поступления молока. Одно учреждение получило говядину от поставщика, который не имеет права оформлять ветеринарные документы на мясо.