Матвиенко анонсировала перестановки в правительстве

Матвиенко: костяк правительства не изменится и продолжит свою работу

24 апреля 2024 в 10:16 Размер текста - 17 +

Матвиенко отметила, что правительство РФ преодолело все сложности, в частности, под контролем Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU В новом составе правительства РФ возможны кадровые перестановки, однако костяк останется в неизменном составе и продолжит стабильную работу. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Что касается кадровых перестановок, они возможны, но в целом, безусловно, костяк кабинета останется и продолжит стабильно работать», — передает РИА Новости слова Матвиенко. Она добавила, что в Совфеде позитивно оценивают работу нынешнего состава российского правительства. По ее словам, Совет Федерации не позднее 20 мая определится по кандидатурам силового блока нового состава правительства, предложенным президентом, и доложит свою позицию президенту РФ Владимиру Путину. Спикер верхней палаты парламента напомнила, что страна намного лучше других в мире прошла пандемию COVID-19. В условиях санкций и попыток сдерживания развития страны правительству удалось обеспечить стабильность и уверенное социальное и экономическое развитие. С началом спецоперации также была проведена системная плановая работа по обеспечению необходимым средствами российской армии. Матвиенко отметила, что все это время правительство работало под постоянным руководством президента РФ Владимира Путина. Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин совершил перестановки в правительстве города и освободил от должности вице-мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева. Его место занял Владимир Ефимов, который ранее был заместителем мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В новом составе правительства РФ возможны кадровые перестановки, однако костяк останется в неизменном составе и продолжит стабильную работу. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Что касается кадровых перестановок, они возможны, но в целом, безусловно, костяк кабинета останется и продолжит стабильно работать», — передает РИА Новости слова Матвиенко. Она добавила, что в Совфеде позитивно оценивают работу нынешнего состава российского правительства. По ее словам, Совет Федерации не позднее 20 мая определится по кандидатурам силового блока нового состава правительства, предложенным президентом, и доложит свою позицию президенту РФ Владимиру Путину. Спикер верхней палаты парламента напомнила, что страна намного лучше других в мире прошла пандемию COVID-19. В условиях санкций и попыток сдерживания развития страны правительству удалось обеспечить стабильность и уверенное социальное и экономическое развитие. С началом спецоперации также была проведена системная плановая работа по обеспечению необходимым средствами российской армии. Матвиенко отметила, что все это время правительство работало под постоянным руководством президента РФ Владимира Путина. Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин совершил перестановки в правительстве города и освободил от должности вице-мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева. Его место занял Владимир Ефимов, который ранее был заместителем мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, передает телеканал 360.