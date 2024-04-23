23 апреля 2024

Новый мировой судья приступит к работе в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд по делу тренера конной школы Рифей. Челябинск, правосудие, судья, суд, мантия
Ольгу Котрус утвердили в должности мирового судьи в Надыме Фото:

В Надыме (ЯНАО) к работе в качестве мирового судьи приступит Ольга Котрус. Ее кандидатуру единогласно одобрили депутаты на заседании регионального законодательного собрания.

«На должность мирового судьи судебного участка №3 судебного района Надымского городского суда назначить Ольгу Олеговну Котрус», — такое предложение было внесено на 39-м заседании заксобрания ЯНАО, эфир которого транслировался на официальном сайте. После одобрения кандидатуры судьи ей было вручено удостоверение.

Котрус получила рекомендацию на должность на третьем заседании квалификационной коллегии судей, которое прошло 27 марта. За назначение депутаты проголосовали единогласно.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении новых судей в ЯНАО. Он назначил судей в Салехарде, Ноябрьске и окружном арбитражном суде.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Надыме (ЯНАО) к работе в качестве мирового судьи приступит Ольга Котрус. Ее кандидатуру единогласно одобрили депутаты на заседании регионального законодательного собрания. «На должность мирового судьи судебного участка №3 судебного района Надымского городского суда назначить Ольгу Олеговну Котрус», — такое предложение было внесено на 39-м заседании заксобрания ЯНАО, эфир которого транслировался на официальном сайте. После одобрения кандидатуры судьи ей было вручено удостоверение. Котрус получила рекомендацию на должность на третьем заседании квалификационной коллегии судей, которое прошло 27 марта. За назначение депутаты проголосовали единогласно. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении новых судей в ЯНАО. Он назначил судей в Салехарде, Ноябрьске и окружном арбитражном суде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...