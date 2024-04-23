Новый мировой судья приступит к работе в ЯНАО

В Надыме (ЯНАО) к работе в качестве мирового судьи приступит Ольга Котрус. Ее кандидатуру единогласно одобрили депутаты на заседании регионального законодательного собрания.
«На должность мирового судьи судебного участка №3 судебного района Надымского городского суда назначить Ольгу Олеговну Котрус», — такое предложение было внесено на 39-м заседании заксобрания ЯНАО, эфир которого транслировался на официальном сайте. После одобрения кандидатуры судьи ей было вручено удостоверение.
Котрус получила рекомендацию на должность на третьем заседании квалификационной коллегии судей, которое прошло 27 марта. За назначение депутаты проголосовали единогласно.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении новых судей в ЯНАО. Он назначил судей в Салехарде, Ноябрьске и окружном арбитражном суде.
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В Надыме (ЯНАО) к работе в качестве мирового судьи приступит Ольга Котрус. Ее кандидатуру единогласно одобрили депутаты на заседании регионального законодательного собрания. «На должность мирового судьи судебного участка №3 судебного района Надымского городского суда назначить Ольгу Олеговну Котрус», — такое предложение было внесено на 39-м заседании заксобрания ЯНАО, эфир которого транслировался на официальном сайте. После одобрения кандидатуры судьи ей было вручено удостоверение. Котрус получила рекомендацию на должность на третьем заседании квалификационной коллегии судей, которое прошло 27 марта. За назначение депутаты проголосовали единогласно. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении новых судей в ЯНАО. Он назначил судей в Салехарде, Ноябрьске и окружном арбитражном суде.