ФАС снизит «Северстали» штраф по «делу металлургов» почти в 10 раз

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Федеральная антимонопольная служба, вывеска. Москва, фас, федеральная антимонопольная служба
По договоренности с ФАС, «Северсталь» выплатит штраф в размере 900 млн рублей, а не в 8,7 млрд рублей Фото:

Компания «Северсталь» в рамках мирового соглашения с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) договорилась о снижении штрафа по «делу металлургов» почти в 10 раз. Теперь компания может заплатить штраф в размере 900 млн рублей. Ранее его размер составлял 8,7 млрд рублей. Эту информацию подтвердили источники.

«При корректировке размера штрафа в рамках договора между компанией и ведомством для расчета была взята за основу более низкая планка процента выручки от продажи горячекатаного проката в 2021 году», — заявили источники. Их слова передает «Интерфакс».

Также «Северсталь» частично выполнила выданные ранее ФАС предписания. В частности, разработала и представила торговую политику на рынке горячекатаного плоского проката. В документе были зафиксированы основы взаимодействия с покупателями и принципы формирования цен на внутреннем рынке на этот вид продукции. Кроме того, часть предписаний по итогам рассмотрения «дела металлургов» Федеральная антимонопольная служба согласилась отменить.

В феврале 2022 года ФАС признала «Северсталь» нарушившей антимонопольное законодательство. Служба установила, что компания, наряду с Магнитогорским металлургическим комбинатом (ММК) и Новолипецким металлургическим комбинатом (НЛМК), установила и поддерживала монопольно высокую цену на внутреннем рынке на горячекатаный плоский прокат.

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Компания «Северсталь» в рамках мирового соглашения с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) договорилась о снижении штрафа по «делу металлургов» почти в 10 раз. Теперь компания может заплатить штраф в размере 900 млн рублей. Ранее его размер составлял 8,7 млрд рублей. Эту информацию подтвердили источники. «При корректировке размера штрафа в рамках договора между компанией и ведомством для расчета была взята за основу более низкая планка процента выручки от продажи горячекатаного проката в 2021 году», — заявили источники. Их слова передает «Интерфакс». Также «Северсталь» частично выполнила выданные ранее ФАС предписания. В частности, разработала и представила торговую политику на рынке горячекатаного плоского проката. В документе были зафиксированы основы взаимодействия с покупателями и принципы формирования цен на внутреннем рынке на этот вид продукции. Кроме того, часть предписаний по итогам рассмотрения «дела металлургов» Федеральная антимонопольная служба согласилась отменить. В феврале 2022 года ФАС признала «Северсталь» нарушившей антимонопольное законодательство. Служба установила, что компания, наряду с Магнитогорским металлургическим комбинатом (ММК) и Новолипецким металлургическим комбинатом (НЛМК), установила и поддерживала монопольно высокую цену на внутреннем рынке на горячекатаный плоский прокат.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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