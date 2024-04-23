Родители пермских выпускников рассказали, куда будут поступать их дети в 2024 году

Среди самых популярных направлений у выпускников школ в Перми названы информационные технологии и инженерные факультеты вузов. Такие данные следуют из опроса сервиса SuperJob, который был проведен среди родителей выпускников.
«Большинство выпускников из Перми планируют в 2024 году поступать в вузы на профессии, связанные с информационными технологиями. На втором по популярности месте значатся инженерные специальности. На третьем — специальности в области фундаментальной или прикладной науки», — следует из результатов опроса родителей выпускников.
Отмечается, что 57% учеников 9-х классов не планируют идти учиться в 10-й и 11-й классы. Чуть больше половины подростков решили поступать в средне-специальные учебные заведения.
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Среди самых популярных направлений у выпускников школ в Перми названы информационные технологии и инженерные факультеты вузов. Такие данные следуют из опроса сервиса SuperJob, который был проведен среди родителей выпускников. «Большинство выпускников из Перми планируют в 2024 году поступать в вузы на профессии, связанные с информационными технологиями. На втором по популярности месте значатся инженерные специальности. На третьем — специальности в области фундаментальной или прикладной науки», — следует из результатов опроса родителей выпускников. Отмечается, что 57% учеников 9-х классов не планируют идти учиться в 10-й и 11-й классы. Чуть больше половины подростков решили поступать в средне-специальные учебные заведения.