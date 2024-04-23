Пермячку с двумя детьми выселили из квартиры из-за долгов мужа

24 апреля 2024 в 11:40 Размер текста - 17 +

Новые жильцы попросили Любовь Щеколдину забрать свои вещи и освободить жилье Фото: Алексей Андронов © URA.RU Жительница Перми, мать двоих детей Любовь Щеколдина лишилась квартиры из-за долгов бывшего мужа. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» она написала, что имущество было продано на торгах, а новые собственники квартиры уже начали делать в ней ремонт и выселяют ее семью на улицу. «Попали в очень сложную ситуацию. Бывший муж — банкрот. Квартира продана на торгах. Новые собственники рвутся в квартиру каждый день. Написала заявление в полицию о самоуправстве, звоню в прокуратуру, все говорят: „Собственность теперь не ваша“. Но мы с детьми прописаны [в квартире]. Все знающие люди говорят, что должен быть суд по выселению, но его не было. В суде с [юристом] запросили заявление о введении обеспечительных мер, но и там отказали. Кто чем может, помогите, пожалуйста: советом, делом. Приму любую помощь», — обратилась к своим подписчикам Любовь. По словам пермячки, сейчас она обратилась в суд, чтобы оспорить продажу недвижимости. До суда Щеколдина пытается договориться с новыми собственниками об аренде ее бывшей квартиры. По информации Properm, Щеколдина приобрела квартиру в браке, а затем развелась. Недвижимость является совместно нажитым имуществом, собственники (бывшие муж и жена) владеют ею в равных долях. При этом имущество находилось в залоге. Юрист пермячки Владимир Едигарев в беседе с Properm назвал происходящее «рейдерским захватом и беспределом». Он отметил, что финансовый управляющий бывшего мужа-банкрота Анатолий Бидуля «бессовестно воспользовался юридической неподкованностью Щеколдиной», когда продавал квартиру. Однако Бидуля отметил, что по почте уведомил собственницу жилья о том, что она имеет преимущественное право выкупа квартиры. «По закону, если ты не получил [письмо с уведомлением] в течение семи дней, оно считается врученным. Причина всех этих проблем — пренебрежение своими гражданскими правами и обязанностями», — заключил Бидуля. Первое заседание суда, на котором Щеколдина попытается оспорить продажу квартиры, состоится 16 мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Перми, мать двоих детей Любовь Щеколдина лишилась квартиры из-за долгов бывшего мужа. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» она написала, что имущество было продано на торгах, а новые собственники квартиры уже начали делать в ней ремонт и выселяют ее семью на улицу. «Попали в очень сложную ситуацию. Бывший муж — банкрот. Квартира продана на торгах. Новые собственники рвутся в квартиру каждый день. Написала заявление в полицию о самоуправстве, звоню в прокуратуру, все говорят: „Собственность теперь не ваша“. Но мы с детьми прописаны [в квартире]. Все знающие люди говорят, что должен быть суд по выселению, но его не было. В суде с [юристом] запросили заявление о введении обеспечительных мер, но и там отказали. Кто чем может, помогите, пожалуйста: советом, делом. Приму любую помощь», — обратилась к своим подписчикам Любовь. По словам пермячки, сейчас она обратилась в суд, чтобы оспорить продажу недвижимости. До суда Щеколдина пытается договориться с новыми собственниками об аренде ее бывшей квартиры. По информации Properm, Щеколдина приобрела квартиру в браке, а затем развелась. Недвижимость является совместно нажитым имуществом, собственники (бывшие муж и жена) владеют ею в равных долях. При этом имущество находилось в залоге. Юрист пермячки Владимир Едигарев в беседе с Properm назвал происходящее «рейдерским захватом и беспределом». Он отметил, что финансовый управляющий бывшего мужа-банкрота Анатолий Бидуля «бессовестно воспользовался юридической неподкованностью Щеколдиной», когда продавал квартиру. Однако Бидуля отметил, что по почте уведомил собственницу жилья о том, что она имеет преимущественное право выкупа квартиры. «По закону, если ты не получил [письмо с уведомлением] в течение семи дней, оно считается врученным. Причина всех этих проблем — пренебрежение своими гражданскими правами и обязанностями», — заключил Бидуля. Первое заседание суда, на котором Щеколдина попытается оспорить продажу квартиры, состоится 16 мая.