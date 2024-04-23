В ЯНАО бухгалтер муниципального учреждения попался на махинациях с зарплатами работников

В селе Яр-Сале Ямальского района ЯНАО главбух «Центра обслуживания учреждений культуры и молодежной политики» присвоила себе десятки тысяч рублей, внеся в систему бухгалтерского учета учреждения подложные сведения. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
«Главный бухгалтер, используя свое служебное положение, без издания соответствующего приказа, внесла в автоматизированную систему бухучета учреждения заведомо подложные сведения о том, что на период отпуска подчиненного ей бухгалтера, для исполнения ее трудовых обязанностей на эту должность устроена уборщик служебных помещений», — рассказали в официальном telegram-канале СУ СКР по ЯНАО. После махинации, уборщице была выплачена зарплата на сумму более 76 тысяч рублей, которую она передала главному бухгалтеру.
Следствие устанавливает обстоятельства преступления. Проводятся мероприятия по выявлению дополнительных эпизодов преступления.
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В селе Яр-Сале Ямальского района ЯНАО главбух «Центра обслуживания учреждений культуры и молодежной политики» присвоила себе десятки тысяч рублей, внеся в систему бухгалтерского учета учреждения подложные сведения. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу. «Главный бухгалтер, используя свое служебное положение, без издания соответствующего приказа, внесла в автоматизированную систему бухучета учреждения заведомо подложные сведения о том, что на период отпуска подчиненного ей бухгалтера, для исполнения ее трудовых обязанностей на эту должность устроена уборщик служебных помещений», — рассказали в официальном telegram-канале СУ СКР по ЯНАО. После махинации, уборщице была выплачена зарплата на сумму более 76 тысяч рублей, которую она передала главному бухгалтеру. Следствие устанавливает обстоятельства преступления. Проводятся мероприятия по выявлению дополнительных эпизодов преступления.