Суд отправил заместителя Шойгу Иванова в СИЗО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Замминистр обороны Тимур Иванов посетил Пермское суворовское военное училище. Пермь, иванов тимур
Тимур Иванов арестован на два месяца Фото:

Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов отправлен в СИЗО. Об этом сообщили в суде. Его подозревают в крупной взятке.

«В отношении Иванова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца 00 суток, до 23 июня 2024 года», — сказано в поставлении Басманного суда. Его приводит telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Новость по теме
Кто такой замминистра обороны РФ Иванов, подозреваемый во взятке: биография

Иванова подозревают в крупной взятке на сумму больше одного миллиона рублей. Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами, чтобы получить прибыль.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов отправлен в СИЗО. Об этом сообщили в суде. Его подозревают в крупной взятке. «В отношении Иванова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца 00 суток, до 23 июня 2024 года», — сказано в поставлении Басманного суда. Его приводит telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы». Иванова подозревают в крупной взятке на сумму больше одного миллиона рублей. Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами, чтобы получить прибыль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...