Тимур Иванов арестован на два месяца
Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов отправлен в СИЗО. Об этом сообщили в суде. Его подозревают в крупной взятке.
«В отношении Иванова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца 00 суток, до 23 июня 2024 года», — сказано в поставлении Басманного суда. Его приводит
Иванова подозревают в крупной взятке на сумму больше одного миллиона рублей. Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами, чтобы получить прибыль.
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