Общество Суд отправил заместителя Шойгу Иванова в СИЗО. Видео 24 апреля 2024 в 11:41 Размер текста - 17 + Тимур Иванов арестован на два месяца Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов отправлен в СИЗО. Об этом сообщили в суде. Его подозревают в крупной взятке. «В отношении Иванова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца 00 суток, до 23 июня 2024 года», — сказано в поставлении Басманного суда. Его приводит telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы». Новость по теме Кто такой замминистра обороны РФ Иванов, подозреваемый во взятке: биография Иванова подозревают в крупной взятке на сумму больше одного миллиона рублей. Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами, чтобы получить прибыль. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов отправлен в СИЗО. Об этом сообщили в суде. Его подозревают в крупной взятке. «В отношении Иванова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца 00 суток, до 23 июня 2024 года», — сказано в поставлении Басманного суда. Его приводит telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы». Иванова подозревают в крупной взятке на сумму больше одного миллиона рублей. Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами, чтобы получить прибыль. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям