Замглавы Минобороны РФ Иванов подозревается во взятке: что известно о задержании

Замминистра обороны РФ Иванов был задержан по подозрению в крупной взятке

24 апреля 2024 в 02:04 Размер текста - 17 +

В отношении Тимура Иванова проводятся следственные действия Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU новость из сюжета Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке Заместитель главы министра обороны России Тимур Иванов был задержан по подозрению во взятке 23 апреля. Сейчас СК России проводит необходимые следственные действия по делу. Что известно о задержании — в материале URA.RU. Еще днем Иванов посещал коллегию ведомства Тимур Иванов присутствовал на заседании коллегии Минобороны РФ днем 23 апреля. Вступительное слово на мероприятии произнес глава Минобороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу. Он рассказал об оперативной обстановке в зоне спецоперации и работе Ленинградского и Московского военных округов. Тимур Иванов (в центре) присутствовал на совещании с Шойгу в день задержания Официальный сайт Минобороны РФ https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12510122@egNews Внезапное задержание Тимур Иванов был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки», сообщили в Следственном комитете России. Он был задержан через несколько часов после заседания коллегии Минобороны РФ, сейчас проводятся следственные действия. Тимур Иванов был задержан 23 апреля Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Кто знал об аресте заранее Президенту России Владимиру Путину сразу предоставили доклад о задержании заместителя министра обороны РФ. Заранее был поставлен в известность Сергей Шойгу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Что грозит Иванову Иванов подозревается во взятке в особо крупном размере — от одного миллиона рублей. Ему инкриминируется статья УК РФ, предусматривающая наказание до 15 лет лишения свободы. Сотрудники ФСБ доставили Иванова к следователям центрального аппарата СКР, которые привлекли его как подозреваемого в совершении преступления по статье о получении взятки. Ночь Иванов проведет в ИВС, а днем следствие обратится с ходатайством об его аресте, передает газета «Коммерсант». По ее информации, если следствие будет военным, то суд пройдет в 235-м гарнизонном военном суде Москвы. Если следствие окажется гражданским, то меру пресечения изберут в Басманном районном суде Москвы. Следствие обратится с ходатайством об аресте днем 24 апреля Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Тимур Иванов с 2016 года является заместителем министра обороны РФ. Он отвечает за организацию управления имуществом, жилищное и медицинское обеспечение ВС РФ и расквартирования войск. Подробнее о достижениях, биографии и профессиональной деятельности силовика — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместитель главы министра обороны России Тимур Иванов был задержан по подозрению во взятке 23 апреля. Сейчас СК России проводит необходимые следственные действия по делу. Что известно о задержании — в материале URA.RU. Тимур Иванов присутствовал на заседании коллегии Минобороны РФ днем 23 апреля. Вступительное слово на мероприятии произнес глава Минобороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу. Он рассказал об оперативной обстановке в зоне спецоперации и работе Ленинградского и Московского военных округов. Тимур Иванов был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки», сообщили в Следственном комитете России. Он был задержан через несколько часов после заседания коллегии Минобороны РФ, сейчас проводятся следственные действия. Президенту России Владимиру Путину сразу предоставили доклад о задержании заместителя министра обороны РФ. Заранее был поставлен в известность Сергей Шойгу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Иванов подозревается во взятке в особо крупном размере — от одного миллиона рублей. Ему инкриминируется статья УК РФ, предусматривающая наказание до 15 лет лишения свободы. Сотрудники ФСБ доставили Иванова к следователям центрального аппарата СКР, которые привлекли его как подозреваемого в совершении преступления по статье о получении взятки. Ночь Иванов проведет в ИВС, а днем следствие обратится с ходатайством об его аресте, передает газета «Коммерсант». По ее информации, если следствие будет военным, то суд пройдет в 235-м гарнизонном военном суде Москвы. Если следствие окажется гражданским, то меру пресечения изберут в Басманном районном суде Москвы. Тимур Иванов с 2016 года является заместителем министра обороны РФ. Он отвечает за организацию управления имуществом, жилищное и медицинское обеспечение ВС РФ и расквартирования войск. Подробнее о достижениях, биографии и профессиональной деятельности силовика — в материале URA.RU.