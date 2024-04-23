23 апреля 2024

В Кольцово задержали пьяного дебошира из Саратова

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, авиация, самолет
Дебошир покинул место стоянки самолета через взлетное поле Фото:

В аэропорту Кольцово вечером 22 апреля силовики задержали пьяного 41-летнего жителя Саратова, который устроил дебош при посадке на рейс Екатеринбург — Хабаровск. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД по УрФО.

«Мужчина распивал спиртное в кафе аэропорта, а при посадке вел себя вызывающе, выражался нецензурной бранью в адрес других пассажиров, не реагировал на замечания бортпроводников. Представители авиакомпании не пустили гражданина на борт. Не став дожидаться полицию, он самостоятельно покинул место стоянки судна и проследовал через взлетное поле в направлении здания аэровокзала», — сказано в сообщении. В конце концов мужчину задержали.

На саратовца составили два административных протокола и поместили в специальное помещение на ночь. Нарушителю предстоит оплатить штраф в размере пяти тысяч рублей.

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В аэропорту Кольцово вечером 22 апреля силовики задержали пьяного 41-летнего жителя Саратова, который устроил дебош при посадке на рейс Екатеринбург — Хабаровск. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД по УрФО. «Мужчина распивал спиртное в кафе аэропорта, а при посадке вел себя вызывающе, выражался нецензурной бранью в адрес других пассажиров, не реагировал на замечания бортпроводников. Представители авиакомпании не пустили гражданина на борт. Не став дожидаться полицию, он самостоятельно покинул место стоянки судна и проследовал через взлетное поле в направлении здания аэровокзала», — сказано в сообщении. В конце концов мужчину задержали. На саратовца составили два административных протокола и поместили в специальное помещение на ночь. Нарушителю предстоит оплатить штраф в размере пяти тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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