В Кольцово задержали пьяного дебошира из Саратова

В аэропорту Кольцово вечером 22 апреля силовики задержали пьяного 41-летнего жителя Саратова, который устроил дебош при посадке на рейс Екатеринбург — Хабаровск. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД по УрФО.
«Мужчина распивал спиртное в кафе аэропорта, а при посадке вел себя вызывающе, выражался нецензурной бранью в адрес других пассажиров, не реагировал на замечания бортпроводников. Представители авиакомпании не пустили гражданина на борт. Не став дожидаться полицию, он самостоятельно покинул место стоянки судна и проследовал через взлетное поле в направлении здания аэровокзала», — сказано в сообщении. В конце концов мужчину задержали.
На саратовца составили два административных протокола и поместили в специальное помещение на ночь. Нарушителю предстоит оплатить штраф в размере пяти тысяч рублей.
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