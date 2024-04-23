В Кольцово задержали пьяного дебошира из Саратова

24 апреля 2024 в 12:18 Размер текста - 17 +

Дебошир покинул место стоянки самолета через взлетное поле Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В аэропорту Кольцово вечером 22 апреля силовики задержали пьяного 41-летнего жителя Саратова, который устроил дебош при посадке на рейс Екатеринбург — Хабаровск. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД по УрФО. «Мужчина распивал спиртное в кафе аэропорта, а при посадке вел себя вызывающе, выражался нецензурной бранью в адрес других пассажиров, не реагировал на замечания бортпроводников. Представители авиакомпании не пустили гражданина на борт. Не став дожидаться полицию, он самостоятельно покинул место стоянки судна и проследовал через взлетное поле в направлении здания аэровокзала», — сказано в сообщении. В конце концов мужчину задержали. На саратовца составили два административных протокола и поместили в специальное помещение на ночь. Нарушителю предстоит оплатить штраф в размере пяти тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В аэропорту Кольцово вечером 22 апреля силовики задержали пьяного 41-летнего жителя Саратова, который устроил дебош при посадке на рейс Екатеринбург — Хабаровск. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД по УрФО. «Мужчина распивал спиртное в кафе аэропорта, а при посадке вел себя вызывающе, выражался нецензурной бранью в адрес других пассажиров, не реагировал на замечания бортпроводников. Представители авиакомпании не пустили гражданина на борт. Не став дожидаться полицию, он самостоятельно покинул место стоянки судна и проследовал через взлетное поле в направлении здания аэровокзала», — сказано в сообщении. В конце концов мужчину задержали. На саратовца составили два административных протокола и поместили в специальное помещение на ночь. Нарушителю предстоит оплатить штраф в размере пяти тысяч рублей.