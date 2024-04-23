В трех районах Перми пройдут отключения воды

24 апреля 2024 в 12:09 Размер текста - 17 +

Отключения воды начнутся 24 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми в конце апреля и начале мая пройдут отключения водоснабжения в Свердловском, Индустриальном и Дзержинском районах. Информация об этом размещена на официальном сайте «Новогор-Прикамье». «На сутки с 24 по 25 апреля воды не будет в домах по улицам Пихтовой, 11 и Бригадирской, 9, 20, 26. С 4 по 5 мая воды не будет в домах по улицам Запорожской, 1, 1/1, 1А, 156; Старцева 155, 157; Холмогорской, 2, 4Б, 4В, 2З; Чукотской, 3, 4», — сообщается на сайте «Новогор-Прикамье». Сутки с 25 по 26 апреля воды не будет в домах на улице Мира, 37, 37А, 45, 45Б, 72, 74, 76А. В Дзержинском районе Перми 29 апреля пройдет отключение воды в домах по улице Вильвенской, 1; шоссе Космонавтов, 47, 49, 51, 53; улицам Мильчакова, 3, 3/1, 4, 5; Связистов, 17, 18, 20, 22, 24. Также воды не будет 2 мая в домах на шоссе Космонавтов, 86, 88, 90, 92, 94, 94А, 96, 98, 100, 102 и по улице Плеханова, 69, 70, 71, 73. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми в конце апреля и начале мая пройдут отключения водоснабжения в Свердловском, Индустриальном и Дзержинском районах. Информация об этом размещена на официальном сайте «Новогор-Прикамье». «На сутки с 24 по 25 апреля воды не будет в домах по улицам Пихтовой, 11 и Бригадирской, 9, 20, 26. С 4 по 5 мая воды не будет в домах по улицам Запорожской, 1, 1/1, 1А, 156; Старцева 155, 157; Холмогорской, 2, 4Б, 4В, 2З; Чукотской, 3, 4», — сообщается на сайте «Новогор-Прикамье». Сутки с 25 по 26 апреля воды не будет в домах на улице Мира, 37, 37А, 45, 45Б, 72, 74, 76А. В Дзержинском районе Перми 29 апреля пройдет отключение воды в домах по улице Вильвенской, 1; шоссе Космонавтов, 47, 49, 51, 53; улицам Мильчакова, 3, 3/1, 4, 5; Связистов, 17, 18, 20, 22, 24. Также воды не будет 2 мая в домах на шоссе Космонавтов, 86, 88, 90, 92, 94, 94А, 96, 98, 100, 102 и по улице Плеханова, 69, 70, 71, 73.