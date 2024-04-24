В России резко выросли цены на баранину

24 апреля 2024 в 12:44 Размер текста - 17 +

Цена на замороженную баранину выросла на 41,5% по сравнению с мартом 2023 года Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России У производителей в России за год цены на баранину выросли на 30-40%. В частости, индекс цен на охлажденную и остывшую баранину вырос на 33,2% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Росстат. «В марте 2024 года индекс цен на баранину парную, остывшую или охлажденную вырос по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 33,2%», — передает РБК информацию из Росстата. Отмечается, что индекс цен на замороженную баранину вырос на 41,5% по сравнению с мартом предыдущего года. Заместитель гендиректора по маркетингу и продажам компании «Дамате» Дарья Лащенко заявила, что рост цен на этот продукт обусловлен снижением поголовья овец и дефицитом баранины на внутреннем рынке России. По ее словам, основная часть поголовья овец в России приходится на малые хозяйства, которые чувствуют рост издержек и снижение рентабельности. В то же время, как указывает президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев, баранина в России является нишевым продуктом с преобладанием охлажденной продукции в структуре продаж. Промышленное производство баранины начало развиваться лишь недавно, с входом на рынок крупных агрохолдингов, таких как «Мираторг» и «Дамате». Рост стоимости баранины также связан с увеличением экспорта, особенно в Иран и Азербайджан. Эксперты отмечают, что экспорт может стимулировать наращивание производства баранины в России и привести к увеличению ее объемов на внутреннем рынке. Ранее в Росстате сообщили, что в марте цены на мясо и птицу увеличились на 0,37%, а сахар подорожал на 2,35%. Однако куриные яйца стали дешевле на 2,33%, гречневая крупа также понизилась в цене — на 1,5%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У производителей в России за год цены на баранину выросли на 30-40%. В частости, индекс цен на охлажденную и остывшую баранину вырос на 33,2% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Росстат. «В марте 2024 года индекс цен на баранину парную, остывшую или охлажденную вырос по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 33,2%», — передает РБК информацию из Росстата. Отмечается, что индекс цен на замороженную баранину вырос на 41,5% по сравнению с мартом предыдущего года. Заместитель гендиректора по маркетингу и продажам компании «Дамате» Дарья Лащенко заявила, что рост цен на этот продукт обусловлен снижением поголовья овец и дефицитом баранины на внутреннем рынке России. По ее словам, основная часть поголовья овец в России приходится на малые хозяйства, которые чувствуют рост издержек и снижение рентабельности. В то же время, как указывает президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев, баранина в России является нишевым продуктом с преобладанием охлажденной продукции в структуре продаж. Промышленное производство баранины начало развиваться лишь недавно, с входом на рынок крупных агрохолдингов, таких как «Мираторг» и «Дамате». Рост стоимости баранины также связан с увеличением экспорта, особенно в Иран и Азербайджан. Эксперты отмечают, что экспорт может стимулировать наращивание производства баранины в России и привести к увеличению ее объемов на внутреннем рынке. Ранее в Росстате сообщили, что в марте цены на мясо и птицу увеличились на 0,37%, а сахар подорожал на 2,35%. Однако куриные яйца стали дешевле на 2,33%, гречневая крупа также понизилась в цене — на 1,5%.