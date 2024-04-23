Выбирать мэра Сургута будут нефтяники, газовики и общественники

24 апреля 2024 в 13:40 Размер текста - 17 +

Стали известны выборщики главы Сургута Фото: Алексей Андронов © URA.RU Выбирать мэра Сургута (ХМАО) будут нефтяники, газовики и общественники. Власти округа уже начали консультации с руководством градообразующих предприятий, а их представители включены в списки выборщиков, опубликованные на сайте администрации города. «Назначить членами конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города Сургута: Любовь Андриади, председателя объединения организаций профсоюза города Сургута и Сургутского района; вице-спикера думы Александра Олейникова, начальника отдела водоснабжения и водоотведения управления по организации обслуживания производства ПАО „Сургутнефтегаз“; вице-спикера думы Виктора Пономарева, заместителя гендиректора по общим вопросам ООО „Газпром трансгаз Сургут“; Михаила Сурикова, „Региональная ассоциация территориальных общественных самоуправлений ХМАО-Югры“. Определить секретарем конкурсной комиссии Елену Ануфриеву, руководителя аппарата думы», — указано в положении о проведении конкурса. Еще четыре человека войдут в состав конкурсной комиссии от округа. Их имена пока неизвестны. Кандидаты на пост мэра Сургута смогут подать заявку до 12 мая. В прошлый раз, когда избирался на должность уходящий в отставку Филатов, работа конкурсной комиссии едва не была парализована — желающими подать документы на пост градоначальника стали 60 человек. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО будут консультироваться с нефтяниками и газовиками перед выбором кандидатов на пост нового мэра Сургута. Глава города Андрей Филатов подал заявление об отставке, которое гордума рассмотрит 25 апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Выбирать мэра Сургута (ХМАО) будут нефтяники, газовики и общественники. Власти округа уже начали консультации с руководством градообразующих предприятий, а их представители включены в списки выборщиков, опубликованные на сайте администрации города. «Назначить членами конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города Сургута: Любовь Андриади, председателя объединения организаций профсоюза города Сургута и Сургутского района; вице-спикера думы Александра Олейникова, начальника отдела водоснабжения и водоотведения управления по организации обслуживания производства ПАО „Сургутнефтегаз“; вице-спикера думы Виктора Пономарева, заместителя гендиректора по общим вопросам ООО „Газпром трансгаз Сургут“; Михаила Сурикова, „Региональная ассоциация территориальных общественных самоуправлений ХМАО-Югры“. Определить секретарем конкурсной комиссии Елену Ануфриеву, руководителя аппарата думы», — указано в положении о проведении конкурса. Еще четыре человека войдут в состав конкурсной комиссии от округа. Их имена пока неизвестны. Кандидаты на пост мэра Сургута смогут подать заявку до 12 мая. В прошлый раз, когда избирался на должность уходящий в отставку Филатов, работа конкурсной комиссии едва не была парализована — желающими подать документы на пост градоначальника стали 60 человек. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО будут консультироваться с нефтяниками и газовиками перед выбором кандидатов на пост нового мэра Сургута. Глава города Андрей Филатов подал заявление об отставке, которое гордума рассмотрит 25 апреля.