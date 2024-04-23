23 апреля 2024

Выбирать мэра Сургута будут нефтяники, газовики и общественники

© Служба новостей «URA.RU»
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Зал Думы города после ремонта. Сургут, дума сургута, думский зал, кресло председателя думы
Стали известны выборщики главы Сургута Фото:

Выбирать мэра Сургута (ХМАО) будут нефтяники, газовики и общественники. Власти округа уже начали консультации с руководством градообразующих предприятий, а их представители включены в списки выборщиков, опубликованные на сайте администрации города.

«Назначить членами конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города Сургута: Любовь Андриади, председателя объединения организаций профсоюза города Сургута и Сургутского района; вице-спикера думы Александра Олейникова, начальника отдела водоснабжения и водоотведения управления по организации обслуживания производства ПАО „Сургутнефтегаз“; вице-спикера думы Виктора Пономарева, заместителя гендиректора по общим вопросам ООО „Газпром трансгаз Сургут“; Михаила Сурикова, „Региональная ассоциация территориальных общественных самоуправлений ХМАО-Югры“. Определить секретарем конкурсной комиссии Елену Ануфриеву, руководителя аппарата думы», — указано в положении о проведении конкурса.

Еще четыре человека войдут в состав конкурсной комиссии от округа. Их имена пока неизвестны. Кандидаты на пост мэра Сургута смогут подать заявку до 12 мая. В прошлый раз, когда избирался на должность уходящий в отставку Филатов, работа конкурсной комиссии едва не была парализована — желающими подать документы на пост градоначальника стали 60 человек.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО будут консультироваться с нефтяниками и газовиками перед выбором кандидатов на пост нового мэра Сургута. Глава города Андрей Филатов подал заявление об отставке, которое гордума рассмотрит 25 апреля.

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Выбирать мэра Сургута (ХМАО) будут нефтяники, газовики и общественники. Власти округа уже начали консультации с руководством градообразующих предприятий, а их представители включены в списки выборщиков, опубликованные на сайте администрации города. «Назначить членами конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города Сургута: Любовь Андриади, председателя объединения организаций профсоюза города Сургута и Сургутского района; вице-спикера думы Александра Олейникова, начальника отдела водоснабжения и водоотведения управления по организации обслуживания производства ПАО „Сургутнефтегаз“; вице-спикера думы Виктора Пономарева, заместителя гендиректора по общим вопросам ООО „Газпром трансгаз Сургут“; Михаила Сурикова, „Региональная ассоциация территориальных общественных самоуправлений ХМАО-Югры“. Определить секретарем конкурсной комиссии Елену Ануфриеву, руководителя аппарата думы», — указано в положении о проведении конкурса. Еще четыре человека войдут в состав конкурсной комиссии от округа. Их имена пока неизвестны. Кандидаты на пост мэра Сургута смогут подать заявку до 12 мая. В прошлый раз, когда избирался на должность уходящий в отставку Филатов, работа конкурсной комиссии едва не была парализована — желающими подать документы на пост градоначальника стали 60 человек. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО будут консультироваться с нефтяниками и газовиками перед выбором кандидатов на пост нового мэра Сургута. Глава города Андрей Филатов подал заявление об отставке, которое гордума рассмотрит 25 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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