Власти ХМАО завели разговор с нефтяниками о будущем мэре Сургута

Какие требования выдвинут в «Сургутнефтегазе» и «Газпроме» к новому главе города

22 апреля 2024 в 21:58 Размер текста - 17 +

Мэр Сургута Андрей Филатов покинул пост, проработав три года и выполнив задачи окружных властей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Внутриполитический блок окружного правительства начал консультации по выбору кандидата на пост мэра Сургута с руководством градообразующих предприятий — «Сургутнефтегаз» и «Газпром Трансгаз Сургут». Источники в окружном истеблишменте сообщают, что окончательно определиться с преемником заявившего об отставке Андрея Филатова окружные власти должны ко второй половине мая. «Андрей Филатов в качестве мэра выступил как антикризисный управленец с подходами, позволяющими достичь значимых результатов. Но теперь, после его отставки, губернатор и внутриполитический блок региона подбирают сопоставимую кандидатуру с учетом консультаций с градообразующими предприятиями. Это нужно, чтобы не допустить внутриэлитных конфликтов в крупнейшем городе ХМАО», — сообщает инсайдер. Филатов смог примирить политические и бизнес-элиты Сургута с окружными властями Фото: Александр Елизаров © URA.RU В 2021 году Филатов возглавил Сургут на определенное время для выполнения задач, обозначенных региональным руководством. Ему удалось перезагрузить работу администрации и муниципальных структур, настроить взаимодействие с городской думой, градообразующими предприятиями, наладить взаимоотношения с главой «Сургутнефтегаза» Владимиром Богдановым и гендиректором «Газпром Трансгаз Сургут» Олегом Ваховским. Аналогичных подходов будут ждать и от нового мэра. «По сравнению с тем, каким было взаимодействие города и округа еще 10 лет назад, это небо и земля. Сургут — многослойный город, многосоставной, это экономический и финансовый центр региона. Так, кроме подчинения напрямую округу, есть и структуры „Сургутнефтегаза“, есть и другие важные экономические факторы. Филатову удалось наладить дипломатическое взаимодействие с финансовыми элитами города, руководителями корпораций и окружными властями», — отмечает политолог Станислав Розенко. Собеседник URA.RU в политистеблишменте Югры отметил, что «Сургутнефтегаз» за время работы Филатова увеличил ежегодное финансирование на ремонт дорог в городе. Мэрия стала теснее общаться и с газовиками. «Олег Ваховский пришел на пост директора „Газпром Трансгаз Сургут“ в 2019 году. Они сразу неплохо начали взаимодействовать с главой. Дочка „Газпрома“ в итоге стала спонсором многих начинаний местных властей, которые никогда не были бы реализованы без партнерской помощи», — рассказал инсайдер. При Филатове городской бюджет достиг рекордных показателей и по сумме расходов на 2024 год достиг 43,8 миллиардов рублей. Новость по теме Дума Сургута согласовала мэрии рекордный бюджет на 2024 год В муниципалитете началась реформа общественного транспорта, которую городские власти давно откладывали. «Он смелый руководитель и может брать на себя ответственность. В частности, речь про реформу общественного транспорта. Мы уже не могли существовать нормально в рамках сложившейся системы. При ее перестройке можно было нарваться на негативную реакцию жителей, но глава города пошел на этот непопулярный шаг для того, чтобы в перспективе общественный транспорт стал лучше», — считает депутат думы Сургута Дмитрий Нечепуренко. В мэрии отмечают, что в городе снесли 181 дом и расселили 1558 семей. Осталось снести 59 домов и расселить 32 семьи, и квартиры для них квартиры уже закуплены. «Мое мнение как депутата второго избирательного округа, который приходится на район НГДУ, — Филатов запомнится расселением аварийного и ветхого жилья. Фактически остался один дом, который будет снесен. То есть, программа переселения практически выполнена», — прокомментировал депутат думы Сургута Андрей Саликов. Об отставке градоначальника слухи курсировали еще до выборов президента РФ. Однако из-за негласного запрета политблока на кадровые перестановки до окончания президентской компании, информация не афишировалась. «Насколько мне известно, это личное решение Филатова, давно запланированное. Собственно, была идея, что проведет выборы президента и после этого может уходить», — отмечает политолог Евгений Минченко. После отставки Филатов не планирует покидать Югру Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Сам Филатов отметил в своем прощальном сообщении в telegram-канале, что не планирует покидать округ, а готов и дальше заниматься экономическим развитием территорий. Источники отмечают, что он может уйти в бизнес. Депутаты примут отставку градоначальника 25 апреля 2024 года. В этот же день будет назначен конкурс на замещение поста главы города. В пресс-службах «Сургутнефтегаза» и «Газпром трансгаз Сургута» не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. В департамент внутренней политики ХМАО отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Внутриполитический блок окружного правительства начал консультации по выбору кандидата на пост мэра Сургута с руководством градообразующих предприятий — «Сургутнефтегаз» и «Газпром Трансгаз Сургут». Источники в окружном истеблишменте сообщают, что окончательно определиться с преемником заявившего об отставке Андрея Филатова окружные власти должны ко второй половине мая. «Андрей Филатов в качестве мэра выступил как антикризисный управленец с подходами, позволяющими достичь значимых результатов. Но теперь, после его отставки, губернатор и внутриполитический блок региона подбирают сопоставимую кандидатуру с учетом консультаций с градообразующими предприятиями. Это нужно, чтобы не допустить внутриэлитных конфликтов в крупнейшем городе ХМАО», — сообщает инсайдер. В 2021 году Филатов возглавил Сургут на определенное время для выполнения задач, обозначенных региональным руководством. Ему удалось перезагрузить работу администрации и муниципальных структур, настроить взаимодействие с городской думой, градообразующими предприятиями, наладить взаимоотношения с главой «Сургутнефтегаза» Владимиром Богдановым и гендиректором «Газпром Трансгаз Сургут» Олегом Ваховским. Аналогичных подходов будут ждать и от нового мэра. «По сравнению с тем, каким было взаимодействие города и округа еще 10 лет назад, это небо и земля. Сургут — многослойный город, многосоставной, это экономический и финансовый центр региона. Так, кроме подчинения напрямую округу, есть и структуры „Сургутнефтегаза“, есть и другие важные экономические факторы. Филатову удалось наладить дипломатическое взаимодействие с финансовыми элитами города, руководителями корпораций и окружными властями», — отмечает политолог Станислав Розенко. Собеседник URA.RU в политистеблишменте Югры отметил, что «Сургутнефтегаз» за время работы Филатова увеличил ежегодное финансирование на ремонт дорог в городе. Мэрия стала теснее общаться и с газовиками. «Олег Ваховский пришел на пост директора „Газпром Трансгаз Сургут“ в 2019 году. Они сразу неплохо начали взаимодействовать с главой. Дочка „Газпрома“ в итоге стала спонсором многих начинаний местных властей, которые никогда не были бы реализованы без партнерской помощи», — рассказал инсайдер. В муниципалитете началась реформа общественного транспорта, которую городские власти давно откладывали. «Он смелый руководитель и может брать на себя ответственность. В частности, речь про реформу общественного транспорта. Мы уже не могли существовать нормально в рамках сложившейся системы. При ее перестройке можно было нарваться на негативную реакцию жителей, но глава города пошел на этот непопулярный шаг для того, чтобы в перспективе общественный транспорт стал лучше», — считает депутат думы Сургута Дмитрий Нечепуренко. В мэрии отмечают, что в городе снесли 181 дом и расселили 1558 семей. Осталось снести 59 домов и расселить 32 семьи, и квартиры для них квартиры уже закуплены. «Мое мнение как депутата второго избирательного округа, который приходится на район НГДУ, — Филатов запомнится расселением аварийного и ветхого жилья. Фактически остался один дом, который будет снесен. То есть, программа переселения практически выполнена», — прокомментировал депутат думы Сургута Андрей Саликов. Об отставке градоначальника слухи курсировали еще до выборов президента РФ. Однако из-за негласного запрета политблока на кадровые перестановки до окончания президентской компании, информация не афишировалась. «Насколько мне известно, это личное решение Филатова, давно запланированное. Собственно, была идея, что проведет выборы президента и после этого может уходить», — отмечает политолог Евгений Минченко. Сам Филатов отметил в своем прощальном сообщении в telegram-канале, что не планирует покидать округ, а готов и дальше заниматься экономическим развитием территорий. Источники отмечают, что он может уйти в бизнес. Депутаты примут отставку градоначальника 25 апреля 2024 года. В этот же день будет назначен конкурс на замещение поста главы города. В пресс-службах «Сургутнефтегаза» и «Газпром трансгаз Сургута» не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. В департамент внутренней политики ХМАО отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.