Развлечения Культура Фильм про охотницу из ХМАО получил награду на кинофестивале «Золотой Ворон» 24 апреля 2024 в 13:55 Размер текста - 17 + Фильм про охотницу «Таня. Лето. Зима» выиграл награду на фестивале «Золотой Ворон» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU (фото из архива) Документальный фильм «Таня. Лето. Зима» про охотницу, которая живет в тайге, получил награду на международном Арктическом фестивале «Золотой Ворон». Об этом сообщил департамент культуры ХМАО в соцсети «Вконтакте». «Фильм Александра Авилова „Таня. Лето. Зима“ получил награду „Золотой Ворон“ за лучшую операторскую работу конкурса полнометражных игровых и неигровых фильмов (оператор Сергей Амирджанов). Картина повествует о хантыйской охотнице Татьяне, которая вместе с семьей выбрала жизнь на родной земле и посвятила себя традиционному охотничьему промыслу», — говорится в сообщении.



Киноленту впервые показали в 2023 году на кинофестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске. Вскоре фильм завоевал серебряный приз международного кинофестиваля «Флаэртиана». Ранее URA.RU рассказывало о других культурных достижениях ХМАО. Среди них, например, спектакли театра кукол Ханты-Мансийска и Няганского ТЮЗа, которые претендуют на премию «Золотая маска». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Документальный фильм «Таня. Лето. Зима» про охотницу, которая живет в тайге, получил награду на международном Арктическом фестивале «Золотой Ворон». Об этом сообщил департамент культуры ХМАО в соцсети «Вконтакте». «Фильм Александра Авилова „Таня. Лето. Зима“ получил награду „Золотой Ворон“ за лучшую операторскую работу конкурса полнометражных игровых и неигровых фильмов (оператор Сергей Амирджанов). Картина повествует о хантыйской охотнице Татьяне, которая вместе с семьей выбрала жизнь на родной земле и посвятила себя традиционному охотничьему промыслу», — говорится в сообщении. Киноленту впервые показали в 2023 году на кинофестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске. Вскоре фильм завоевал серебряный приз международного кинофестиваля «Флаэртиана». Ранее URA.RU рассказывало о других культурных достижениях ХМАО. Среди них, например, спектакли театра кукол Ханты-Мансийска и Няганского ТЮЗа, которые претендуют на премию «Золотая маска». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям