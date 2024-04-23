23 апреля 2024

Фильм про охотницу из ХМАО получил награду на кинофестивале «Золотой Ворон»

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинск., охота, ружье, домик
Фильм про охотницу «Таня. Лето. Зима» выиграл награду на фестивале «Золотой Ворон» Фото:

Документальный фильм «Таня. Лето. Зима» про охотницу, которая живет в тайге, получил награду на международном Арктическом фестивале «Золотой Ворон». Об этом сообщил департамент культуры ХМАО в соцсети «Вконтакте».

«Фильм Александра Авилова „Таня. Лето. Зима“ получил награду „Золотой Ворон“ за лучшую операторскую работу конкурса полнометражных игровых и неигровых фильмов (оператор Сергей Амирджанов). Картина повествует о хантыйской охотнице Татьяне, которая вместе с семьей выбрала жизнь на родной земле и посвятила себя традиционному охотничьему промыслу», — говорится в сообщении.

Киноленту впервые показали в 2023 году на кинофестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске. Вскоре фильм завоевал серебряный приз международного кинофестиваля «Флаэртиана».

Ранее URA.RU рассказывало о других культурных достижениях ХМАО. Среди них, например, спектакли театра кукол Ханты-Мансийска и Няганского ТЮЗа, которые претендуют на премию «Золотая маска».

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Документальный фильм «Таня. Лето. Зима» про охотницу, которая живет в тайге, получил награду на международном Арктическом фестивале «Золотой Ворон». Об этом сообщил департамент культуры ХМАО в соцсети «Вконтакте». «Фильм Александра Авилова „Таня. Лето. Зима“ получил награду „Золотой Ворон“ за лучшую операторскую работу конкурса полнометражных игровых и неигровых фильмов (оператор Сергей Амирджанов). Картина повествует о хантыйской охотнице Татьяне, которая вместе с семьей выбрала жизнь на родной земле и посвятила себя традиционному охотничьему промыслу», — говорится в сообщении. Киноленту впервые показали в 2023 году на кинофестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске. Вскоре фильм завоевал серебряный приз международного кинофестиваля «Флаэртиана». Ранее URA.RU рассказывало о других культурных достижениях ХМАО. Среди них, например, спектакли театра кукол Ханты-Мансийска и Няганского ТЮЗа, которые претендуют на премию «Золотая маска».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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