Фильм про охотницу из ХМАО получил награду на кинофестивале «Золотой Ворон»

Документальный фильм «Таня. Лето. Зима» про охотницу, которая живет в тайге, получил награду на международном Арктическом фестивале «Золотой Ворон». Об этом сообщил департамент культуры ХМАО в соцсети «Вконтакте».
«Фильм Александра Авилова „Таня. Лето. Зима“ получил награду „Золотой Ворон“ за лучшую операторскую работу конкурса полнометражных игровых и неигровых фильмов (оператор Сергей Амирджанов). Картина повествует о хантыйской охотнице Татьяне, которая вместе с семьей выбрала жизнь на родной земле и посвятила себя традиционному охотничьему промыслу», — говорится в сообщении.
Киноленту впервые показали в 2023 году на кинофестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске. Вскоре фильм завоевал серебряный приз международного кинофестиваля «Флаэртиана».
Ранее URA.RU рассказывало о других культурных достижениях ХМАО. Среди них, например, спектакли театра кукол Ханты-Мансийска и Няганского ТЮЗа, которые претендуют на премию «Золотая маска».
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