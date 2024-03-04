Жюри «Золотой маски» приедет в ХМАО ради спектакля о детских страхах

Жюри национального фестиваля «Золотая маска» приедет в Нягань ради спектакля «Калечина-Малечина», претендующего на премию в трех номинациях. Постановка рассказывает о детских страхах школьницы, которая называет себя «невыросшей». О визите жюри сообщил департамент культуры ХМАО в своем telegram-канал.
«На этой неделе, 6 и 7 марта, эксперты российской национальной театральной премии „Золотая маска“ увидят спектакли Няганского ТЮЗа и Ханты-Мансийского театра кукол. Постановка Няганского ТЮЗа „Калечина-Малечина“ поборется за награду в трех номинациях: „Спектакль малой формы“, „Работа режиссера“ (Сойжин Жамбалова), „Работа художника по костюмам“ (Надя Скоморохова)», — говорится в сообщении.
Также жюри «Золотой маски» оценят спектакль «Удивительная лошадь», который покажут в театре кукол Ханты-Мансийска. Постановка претендует на премию в четырех номинациях.
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