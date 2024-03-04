Жюри «Золотой маски» приедет в ХМАО ради спектакля о детских страхах

05 марта 2024 в 14:45 Размер текста - 17 +

Жюри «Золотой маски» оценят спектакль Няганского ТЮЗа «Калечина-Малечина» Фото: Илья Московец © URA.RU Жюри национального фестиваля «Золотая маска» приедет в Нягань ради спектакля «Калечина-Малечина», претендующего на премию в трех номинациях. Постановка рассказывает о детских страхах школьницы, которая называет себя «невыросшей». О визите жюри сообщил департамент культуры ХМАО в своем telegram-канал. «На этой неделе, 6 и 7 марта, эксперты российской национальной театральной премии „Золотая маска“ увидят спектакли Няганского ТЮЗа и Ханты-Мансийского театра кукол. Постановка Няганского ТЮЗа „Калечина-Малечина“ поборется за награду в трех номинациях: „Спектакль малой формы“, „Работа режиссера“ (Сойжин Жамбалова), „Работа художника по костюмам“ (Надя Скоморохова)», — говорится в сообщении.



Также жюри «Золотой маски» оценят спектакль «Удивительная лошадь», который покажут в театре кукол Ханты-Мансийска. Постановка претендует на премию в четырех номинациях.

Жюри национального фестиваля «Золотая маска» приедет в Нягань ради спектакля «Калечина-Малечина», претендующего на премию в трех номинациях. Постановка рассказывает о детских страхах школьницы, которая называет себя «невыросшей». О визите жюри сообщил департамент культуры ХМАО в своем telegram-канал. «На этой неделе, 6 и 7 марта, эксперты российской национальной театральной премии „Золотая маска“ увидят спектакли Няганского ТЮЗа и Ханты-Мансийского театра кукол. Постановка Няганского ТЮЗа „Калечина-Малечина“ поборется за награду в трех номинациях: „Спектакль малой формы“, „Работа режиссера“ (Сойжин Жамбалова), „Работа художника по костюмам“ (Надя Скоморохова)», — говорится в сообщении. Также жюри «Золотой маски» оценят спектакль «Удивительная лошадь», который покажут в театре кукол Ханты-Мансийска. Постановка претендует на премию в четырех номинациях.