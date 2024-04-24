В Кремле оценили роль Ельцина в становлении России

Песков: роль Ельцина в становлении России трудно переоценить

24 апреля 2024 в 14:39 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков отметил, что о роли Бориса Ельцина в истории России нельзя сказать двумя словами Фото: Владимир Андреев © URA.RU Роль первого президента России Бориса Ельцина в становлении страны трудно переоценить. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «В двух словах оценить невозможно. [Одно сказать можно], что роль Ельцина в становлении современной России трудно переоценить», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Песков отметил, что он точно не знает, звонил ли глава РФ Владимир Путин Наине Ельциной. Ельцин умер 23 апреля 17 лет назад. Вчера многие принесли к его могиле цветы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Роль первого президента России Бориса Ельцина в становлении страны трудно переоценить. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «В двух словах оценить невозможно. [Одно сказать можно], что роль Ельцина в становлении современной России трудно переоценить», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Песков отметил, что он точно не знает, звонил ли глава РФ Владимир Путин Наине Ельциной. Ельцин умер 23 апреля 17 лет назад. Вчера многие принесли к его могиле цветы.