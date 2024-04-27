Как рассчитать отпускные в мае, чтобы не потерять в деньгах

HR-специалист Лоикова: стоимость рабочего дня в мае ниже других месяцев

28 апреля 2024 в 07:07 Размер текста - 17 +

Лучшие месяцы в 2024 году для отпуска: июль, август, октябрь, отметила Зулия Лоикова Фото: Денис Моргунов © URA.RU Праздничные дни (1 и 9 мая) не оплачиваются государством, поэтому при выходе в этот период в отпуск в заявлении стоит прописывать только количество дней, не указывая конечную дату, чтобы немного выиграть в деньгах. Так как стоимость рабочего дня в мае изначально ниже, чем в другие месяцы. Об этом в беседе с URA.RU рассказала международный HR-эксперт Зулия Лоикова. «Отпуск в мае лучше не брать. Так как стоимость одного рабочего дня будет меньше, потому что трудовых дней меньше. Далее — у нас нерабочие праздничные дни (1 и 9 мая) не входят в число дней отпуска. И оплачивать их не нужно. Это часть 1 Статья 120 ТК РФ. К примеру, сотрудник берет отпуск с 25 апреля на майские праздники. Тут два варианта выплат отпускных. Если он указал в заявлении конкретный период с 25 апреля по 8 мая, то ему заплатят только за 13 дней. Так как в отпуск попадет неоплачиваемый праздничный день 1 мая. Если работник написал заявление с 25 апреля, продолжительностью 14 календарных дней, не указав, по какое число, то отпускные ему насчитают за 14 календарных дней. Но в том и другом случае выход на работу будет 13 мая», — объяснила Зулия Лоикова. При этом HR напомнила, что лучшими месяцами для отпуска являются в 2024 году июль, август и октябрь. «Чем больше в месяце рабочих дней, чем меньше праздничных дней, тем больше будут насчитано отпускных. В июле у нас 23 рабочих дня, это самый выгодный месяц. В августе 22 и в октябре 23 рабочих дня», — подчеркнула Лоикова. По данным исследования аналитического центра «АльфаСтрахование», больше трети россиян (около 37%) решили взять два дня отпуска за свой счет, чтобы отдыхать с 28 апреля по 5 мая. Еще 24% добавили 6,7 и 8 число, чтобы получить двухнедельный отпуск. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Праздничные дни (1 и 9 мая) не оплачиваются государством, поэтому при выходе в этот период в отпуск в заявлении стоит прописывать только количество дней, не указывая конечную дату, чтобы немного выиграть в деньгах. Так как стоимость рабочего дня в мае изначально ниже, чем в другие месяцы. Об этом в беседе с URA.RU рассказала международный HR-эксперт Зулия Лоикова. «Отпуск в мае лучше не брать. Так как стоимость одного рабочего дня будет меньше, потому что трудовых дней меньше. Далее — у нас нерабочие праздничные дни (1 и 9 мая) не входят в число дней отпуска. И оплачивать их не нужно. Это часть 1 Статья 120 ТК РФ. К примеру, сотрудник берет отпуск с 25 апреля на майские праздники. Тут два варианта выплат отпускных. Если он указал в заявлении конкретный период с 25 апреля по 8 мая, то ему заплатят только за 13 дней. Так как в отпуск попадет неоплачиваемый праздничный день 1 мая. Если работник написал заявление с 25 апреля, продолжительностью 14 календарных дней, не указав, по какое число, то отпускные ему насчитают за 14 календарных дней. Но в том и другом случае выход на работу будет 13 мая», — объяснила Зулия Лоикова. При этом HR напомнила, что лучшими месяцами для отпуска являются в 2024 году июль, август и октябрь. «Чем больше в месяце рабочих дней, чем меньше праздничных дней, тем больше будут насчитано отпускных. В июле у нас 23 рабочих дня, это самый выгодный месяц. В августе 22 и в октябре 23 рабочих дня», — подчеркнула Лоикова. По данным исследования аналитического центра «АльфаСтрахование», больше трети россиян (около 37%) решили взять два дня отпуска за свой счет, чтобы отдыхать с 28 апреля по 5 мая. Еще 24% добавили 6,7 и 8 число, чтобы получить двухнедельный отпуск.