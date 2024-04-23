Пермский фонд открыл сбор на лечение ребенка, чья минута жизни стоит 13 рублей

Фонд «Дедморозим» открыли самый масштабный за последние 5 лет сбор средств на лечение 9-месячного Ярослава, у которого редкое заболевание «Первичная энтеропатия». Ребенок по 20 часов в сутки подключен к капельнице с внутривенным питанием, без этого он не сможет жить и развиваться. Об этом URA.RU рассказали в фонде.
«Из-за заболевания 9-месячному Ярославу приходится по 20 часов в сутки проводить под капельницами с внутривенным питанием. Стоимость одной минуты его жизни составляет 13 рублей. Чтобы спасти мальчика необходимо организовать питание и закупить расходные материалы для катетера стоимостью 5 млн рублей. Это самый масштабный сбор средств за последние пять лет», — рассказали в «Дедморозим». Реквизиты для перечисления денег опубликованы на официальном сайте фонда.
Первичная энтеропатия — это редкое заболевание, при котором никакие питательные вещества не всасываются в кишечнике. Для того, чтобы ребенок рос и развивался, ему необходимо получать внутривенное питание. Ярослав — единственный ребенок в Пермском крае в таким диагнозом. Всего в России только несколько человек имеют это заболевание.
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Фонд «Дедморозим» открыли самый масштабный за последние 5 лет сбор средств на лечение 9-месячного Ярослава, у которого редкое заболевание «Первичная энтеропатия». Ребенок по 20 часов в сутки подключен к капельнице с внутривенным питанием, без этого он не сможет жить и развиваться. Об этом URA.RU рассказали в фонде. «Из-за заболевания 9-месячному Ярославу приходится по 20 часов в сутки проводить под капельницами с внутривенным питанием. Стоимость одной минуты его жизни составляет 13 рублей. Чтобы спасти мальчика необходимо организовать питание и закупить расходные материалы для катетера стоимостью 5 млн рублей. Это самый масштабный сбор средств за последние пять лет», — рассказали в «Дедморозим». Реквизиты для перечисления денег опубликованы на официальном сайте фонда. Первичная энтеропатия — это редкое заболевание, при котором никакие питательные вещества не всасываются в кишечнике. Для того, чтобы ребенок рос и развивался, ему необходимо получать внутривенное питание. Ярослав — единственный ребенок в Пермском крае в таким диагнозом. Всего в России только несколько человек имеют это заболевание.