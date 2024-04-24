Три железнодорожные цистерны горят под Симферополем, есть пострадавшие

Под Симферополем горят железнодорожные цистерны, заявили в МЧС (архивное фото)
Под Симферополем произошло возгорание трех железнодорожных цистерн вследствие технологического нарушения. Об этом рассказали в МЧС.
«Три железнодорожные цистерны горят под Симферополем», — передает сообщение МЧС РИА Новости. Там добавили, что причиной возгорания является технологическое нарушение. В результате происшествия пострадали три человека, заключили в экстренных службах.
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