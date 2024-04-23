Депутаты Парламента ЯНАО одобрили изменения в региональных законах

Парламент ЯНАО увеличил административные штрафы и ввел налоговые льготы

24 апреля 2024 в 18:39 Размер текста - 17 +

На Ямале состоялось 39 заседание законодательного собрания Фото: Алексей Андронов © URA.RU В законодательном собрании ЯНАО приняли ряд изменений в региональном законодательстве. Ход 39 заседания депутатов транслировался на официальном сайте ямальского парламента. В регионе увеличат часть административных штрафов Депутаты проголосовали за увеличение штрафов за безбилетный проезд — ужесточат и наказание за поездки по чужому проездному билету и неоплаченный провоз багажа. В проекте закона также обозначены двукратные увеличения в штрафах за выгул собак без сопровождения хозяев. Закон был подвержен критике фракции КПРФ, однако был принят решением большинства. Туркластер получит налоговые послабления Принятый большинством депутатов законопроект освободит от налогов организации, управляющие объектами туристической индустрии Ямала. Налоговая льгота будет действовать до 31 декабря 2028 года. В настоящее время в округе активно развивается индустрия туризма — задействованные в ней организации получают под управление большой имущественный комплекс, что, по словам авторов проекта, приводит к избыточным налоговым обязательствам. Предполагается, что принятые изменения позволят сократить число «ненужных транзакций» и оставят в организациях средства, идущие на развитие регионального туркластера. Ямальские семьи получат дополнительную поддержку Многодетным семьям оплатят расходы на содержание жилья и коммунальные услуги в размере 30% от окружного стандарта. Кроме того, с 1 мая в округе вводится ежегодное пособие на покупку одежды и принадлежностей для школы — выплата составит 15 тыс. рублей. Депутаты также проголосовали за введение единовременной выплаты для малоимущих семей в размере 5 тыс. рублей. Выборное законодательство региона приведут в соответствие с федеральным Большинством голосов был принят проект избирательной комиссии ЯНАО о внесении изменений в выборном законодательстве. В частности, изменения регламентируют проведение выборов в условиях военного положения — в этом случае состав членов УИК в воинских частях будет формироваться из числа военнослужащих и их семей. Принятые изменения в региональном законодательстве также позволят ИК ЯНАО накладывать полномочия по организации муниципальных выборов на одну из территориальных избирательных комиссий, в случае наличия в одном муниципальном образовании нескольких ТИК. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В законодательном собрании ЯНАО приняли ряд изменений в региональном законодательстве. Ход 39 заседания депутатов транслировался на официальном сайте ямальского парламента. В регионе увеличат часть административных штрафов Депутаты проголосовали за увеличение штрафов за безбилетный проезд — ужесточат и наказание за поездки по чужому проездному билету и неоплаченный провоз багажа. В проекте закона также обозначены двукратные увеличения в штрафах за выгул собак без сопровождения хозяев. Закон был подвержен критике фракции КПРФ, однако был принят решением большинства. Туркластер получит налоговые послабления Принятый большинством депутатов законопроект освободит от налогов организации, управляющие объектами туристической индустрии Ямала. Налоговая льгота будет действовать до 31 декабря 2028 года. В настоящее время в округе активно развивается индустрия туризма — задействованные в ней организации получают под управление большой имущественный комплекс, что, по словам авторов проекта, приводит к избыточным налоговым обязательствам. Предполагается, что принятые изменения позволят сократить число «ненужных транзакций» и оставят в организациях средства, идущие на развитие регионального туркластера. Ямальские семьи получат дополнительную поддержку Многодетным семьям оплатят расходы на содержание жилья и коммунальные услуги в размере 30% от окружного стандарта. Кроме того, с 1 мая в округе вводится ежегодное пособие на покупку одежды и принадлежностей для школы — выплата составит 15 тыс. рублей. Депутаты также проголосовали за введение единовременной выплаты для малоимущих семей в размере 5 тыс. рублей. Выборное законодательство региона приведут в соответствие с федеральным Большинством голосов был принят проект избирательной комиссии ЯНАО о внесении изменений в выборном законодательстве. В частности, изменения регламентируют проведение выборов в условиях военного положения — в этом случае состав членов УИК в воинских частях будет формироваться из числа военнослужащих и их семей. Принятые изменения в региональном законодательстве также позволят ИК ЯНАО накладывать полномочия по организации муниципальных выборов на одну из территориальных избирательных комиссий, в случае наличия в одном муниципальном образовании нескольких ТИК.