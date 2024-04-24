Дипкорпус рассказал, как чувствует себя пленный тюменский моряк

В посольстве России сообщили, что пленный тюменский моряк Колчанов здоров

24 апреля 2024 в 17:32 Размер текста - 17 +

Другие подробности переговоров российского дипкорпуса с боевиками пока неизвестны Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Тимофей Колчанов, который был взят в плен Корпусом стражей исламской революции (КСИР) на израильском судне MSC Aries, здоров и содержится в удовлетворительных условиях. Об этом по итогам переговоров сообщают в посольстве России в Иране. «Российские дипломаты посетили задержанное в Иране судно MSC Aries. Моряк из РФ Колчанов здоров, условия его жизни удовлетворительны», — говорится в сообщении. Других подробностей в посольстве не раскрывают. Как ранее писало URA.RU, танкер MSC ARIES, который принадлежит израильскому миллиардеру, был захвачен КСИР в Ормузском проливе. Для освобождения тюменца Тимофея Колчанова захватчики потребовали, чтобы израильская сторона заменила моряка одним из своих представителей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тимофей Колчанов, который был взят в плен Корпусом стражей исламской революции (КСИР) на израильском судне MSC Aries, здоров и содержится в удовлетворительных условиях. Об этом по итогам переговоров сообщают в посольстве России в Иране. «Российские дипломаты посетили задержанное в Иране судно MSC Aries. Моряк из РФ Колчанов здоров, условия его жизни удовлетворительны», — говорится в сообщении. Других подробностей в посольстве не раскрывают. Как ранее писало URA.RU, танкер MSC ARIES, который принадлежит израильскому миллиардеру, был захвачен КСИР в Ормузском проливе. Для освобождения тюменца Тимофея Колчанова захватчики потребовали, чтобы израильская сторона заменила моряка одним из своих представителей.