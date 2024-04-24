Дипкорпус рассказал, как чувствует себя пленный тюменский моряк

В посольстве России сообщили, что пленный тюменский моряк Колчанов здоров
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Церемония имянаречения танкеров на судоверфи Звезда. Г. Большой Камень. Приморский край., газ, нефть, корабль, судно, танкер
Другие подробности переговоров российского дипкорпуса с боевиками пока неизвестны Фото:

Тимофей Колчанов, который был взят в плен Корпусом стражей исламской революции (КСИР) на израильском судне MSC Aries, здоров и содержится в удовлетворительных условиях. Об этом по итогам переговоров сообщают в посольстве России в Иране.

«Российские дипломаты посетили задержанное в Иране судно MSC Aries. Моряк из РФ Колчанов здоров, условия его жизни удовлетворительны», — говорится в сообщении. Других подробностей в посольстве не раскрывают.

Как ранее писало URA.RU, танкер MSC ARIES, который принадлежит израильскому миллиардеру, был захвачен КСИР в Ормузском проливе. Для освобождения тюменца Тимофея Колчанова захватчики потребовали, чтобы израильская сторона заменила моряка одним из своих представителей.

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Тимофей Колчанов, который был взят в плен Корпусом стражей исламской революции (КСИР) на израильском судне MSC Aries, здоров и содержится в удовлетворительных условиях. Об этом по итогам переговоров сообщают в посольстве России в Иране. «Российские дипломаты посетили задержанное в Иране судно MSC Aries. Моряк из РФ Колчанов здоров, условия его жизни удовлетворительны», — говорится в сообщении. Других подробностей в посольстве не раскрывают. Как ранее писало URA.RU, танкер MSC ARIES, который принадлежит израильскому миллиардеру, был захвачен КСИР в Ормузском проливе. Для освобождения тюменца Тимофея Колчанова захватчики потребовали, чтобы израильская сторона заменила моряка одним из своих представителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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