Названы условия, при которых тюменского моряка освободят из иранского плена

Моряк из Тюмени покинет захваченное Ираном судно, если Израиль найдет ему замену

23 апреля 2024 в 17:03 Размер текста - 17 +

Чтобы моряка отпустили из плена, ему нужно найти замену (архивное фото) Фото: Государственная пограничная служба Украины/сайт dpsu.gov.ua новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем Тюменский моряк Тимофей Колчанов, находящийся на захваченном иранцами судне MSC ARIES, будет отпущен из плена лишь тогда, когда Израиль найдет ему замену. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Российского моряка Тимофея Колчанова смогут освободить из иранского плена, если Израиль найдет ему замену — человека, который согласится приехать и посидеть с захватчиками на судне в порту Бендер-Аббас. Пока это единственный вариант», — сообщает Mash. Подобную ситуацию объясняют тем, что у мужчины есть контракт с израильским владельцем судна. Кроме того, обязанности старшего механика, которые возложены на Колчанова, должен кто-то выполнять. Как ранее писало URA.RU, тюменец Тимофей Колчанов был захвачен иранскими военными в составе команды контейнеровоза MSC ARIES. Дипломаты ведут переговоры об освобождении россиянина, а мужчина, в ожидании освобождения, делится своими впечатлениями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменский моряк Тимофей Колчанов, находящийся на захваченном иранцами судне MSC ARIES, будет отпущен из плена лишь тогда, когда Израиль найдет ему замену. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Российского моряка Тимофея Колчанова смогут освободить из иранского плена, если Израиль найдет ему замену — человека, который согласится приехать и посидеть с захватчиками на судне в порту Бендер-Аббас. Пока это единственный вариант», — сообщает Mash. Подобную ситуацию объясняют тем, что у мужчины есть контракт с израильским владельцем судна. Кроме того, обязанности старшего механика, которые возложены на Колчанова, должен кто-то выполнять. Как ранее писало URA.RU, тюменец Тимофей Колчанов был захвачен иранскими военными в составе команды контейнеровоза MSC ARIES. Дипломаты ведут переговоры об освобождении россиянина, а мужчина, в ожидании освобождения, делится своими впечатлениями.