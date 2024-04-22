22 апреля 2024

Названы условия, при которых тюменского моряка освободят из иранского плена

Моряк из Тюмени покинет захваченное Ираном судно, если Израиль найдет ему замену
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Государственная пограничная служба Украины. Екатеринбург, судно, морская охрана
Чтобы моряка отпустили из плена, ему нужно найти замену (архивное фото) Фото:
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Тюменский моряк Тимофей Колчанов, находящийся на захваченном иранцами судне MSC ARIES, будет отпущен из плена лишь тогда, когда Израиль найдет ему замену. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Российского моряка Тимофея Колчанова смогут освободить из иранского плена, если Израиль найдет ему замену — человека, который согласится приехать и посидеть с захватчиками на судне в порту Бендер-Аббас. Пока это единственный вариант», — сообщает Mash.

Подобную ситуацию объясняют тем, что у мужчины есть контракт с израильским владельцем судна. Кроме того, обязанности старшего механика, которые возложены на Колчанова, должен кто-то выполнять.

Как ранее писало URA.RU, тюменец Тимофей Колчанов был захвачен иранскими военными в составе команды контейнеровоза MSC ARIES. Дипломаты ведут переговоры об освобождении россиянина, а мужчина, в ожидании освобождения, делится своими впечатлениями.

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Тюменский моряк Тимофей Колчанов, находящийся на захваченном иранцами судне MSC ARIES, будет отпущен из плена лишь тогда, когда Израиль найдет ему замену. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Российского моряка Тимофея Колчанова смогут освободить из иранского плена, если Израиль найдет ему замену — человека, который согласится приехать и посидеть с захватчиками на судне в порту Бендер-Аббас. Пока это единственный вариант», — сообщает Mash. Подобную ситуацию объясняют тем, что у мужчины есть контракт с израильским владельцем судна. Кроме того, обязанности старшего механика, которые возложены на Колчанова, должен кто-то выполнять. Как ранее писало URA.RU, тюменец Тимофей Колчанов был захвачен иранскими военными в составе команды контейнеровоза MSC ARIES. Дипломаты ведут переговоры об освобождении россиянина, а мужчина, в ожидании освобождения, делится своими впечатлениями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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