Названы условия, при которых тюменского моряка освободят из иранского плена

Тюменский моряк Тимофей Колчанов, находящийся на захваченном иранцами судне MSC ARIES, будет отпущен из плена лишь тогда, когда Израиль найдет ему замену. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Российского моряка Тимофея Колчанова смогут освободить из иранского плена, если Израиль найдет ему замену — человека, который согласится приехать и посидеть с захватчиками на судне в порту Бендер-Аббас. Пока это единственный вариант», — сообщает Mash.
Подобную ситуацию объясняют тем, что у мужчины есть контракт с израильским владельцем судна. Кроме того, обязанности старшего механика, которые возложены на Колчанова, должен кто-то выполнять.
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Тюменский моряк Тимофей Колчанов, находящийся на захваченном иранцами судне MSC ARIES, будет отпущен из плена лишь тогда, когда Израиль найдет ему замену. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Российского моряка Тимофея Колчанова смогут освободить из иранского плена, если Израиль найдет ему замену — человека, который согласится приехать и посидеть с захватчиками на судне в порту Бендер-Аббас. Пока это единственный вариант», — сообщает Mash. Подобную ситуацию объясняют тем, что у мужчины есть контракт с израильским владельцем судна. Кроме того, обязанности старшего механика, которые возложены на Колчанова, должен кто-то выполнять. Как ранее писало URA.RU, тюменец Тимофей Колчанов был захвачен иранскими военными в составе команды контейнеровоза MSC ARIES. Дипломаты ведут переговоры об освобождении россиянина, а мужчина, в ожидании освобождения, делится своими впечатлениями.