Челябинский депутат Госдумы Станислав Наумов раскрыл сведения о доходах

Станислав Наумов оказался в числе депутатов, опубликовавших сведения о доходах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы от Челябинской области Станислав Наумов опубликовал декларацию об имуществе и доходах за 2023 год. Декларацию Наумов разместил в своем telegram-канале.

«За год Наумов заработал 10 миллионов 360 тысяч 724 рубля. В собственности депутата — две квартиры площадью 78 и 37 квадратных метров, нежилое помещение площадью 157 квадратных метров, жилой дом площадью 217 метров и земельный участок площадью 12 соток», — следует из декларации.

Вся недвижимость Наумова находится в России. Также у него есть автомобиль Mercedes Benz GLE 350.

В прошлом году доход Наумова составил чуть более восьми миллионов рублей. В собственности у него находился этот же автомобиль 2017 года выпуска.

По закону депутаты не обязаны публиковать декларации о своих доходах и имуществе. Законодательные органы могут публиковать только анонимные декларации, убрав из них персональные данные.

В то же время Наумов в 2023 году выступил за раскрытие любых данных о членах Совета Федерации и нижней палаты парламента. Он заявлял, что не видит никакой проблемы, чтобы добровольно публиковать не только декларацию о доходах и имуществе, но и любые данные, интересующие граждан и СМИ. Иначе все эффекты реальной антикоррупционной политики обнуляются в миг.

Наумов работает в Госдуме с 2021 года, занимает пост зампреда комитета по экономической политике. Он прошел в Госдуму от Челябинской области по списку ЛДПР.