Челябинский депутат Госдумы Станислав Наумов раскрыл сведения о доходах

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Юбилейное заседание Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области. Челябинск, наумов станислав
Станислав Наумов оказался в числе депутатов, опубликовавших сведения о доходах Фото:

Депутат Госдумы от Челябинской области Станислав Наумов опубликовал декларацию об имуществе и доходах за 2023 год. Декларацию Наумов разместил в своем telegram-канале.

«За год Наумов заработал 10 миллионов 360 тысяч 724 рубля. В собственности депутата — две квартиры площадью 78 и 37 квадратных метров, нежилое помещение площадью 157 квадратных метров, жилой дом площадью 217 метров и земельный участок площадью 12 соток», — следует из декларации.

Вся недвижимость Наумова находится в России. Также у него есть автомобиль Mercedes Benz GLE 350.

В прошлом году доход Наумова составил чуть более восьми миллионов рублей. В собственности у него находился этот же автомобиль 2017 года выпуска.

По закону депутаты не обязаны публиковать декларации о своих доходах и имуществе. Законодательные органы могут публиковать только анонимные декларации, убрав из них персональные данные.

В то же время Наумов в 2023 году выступил за раскрытие любых данных о членах Совета Федерации и нижней палаты парламента. Он заявлял, что не видит никакой проблемы, чтобы добровольно публиковать не только декларацию о доходах и имуществе, но и любые данные, интересующие граждан и СМИ. Иначе все эффекты реальной антикоррупционной политики обнуляются в миг.

Наумов работает в Госдуме с 2021 года, занимает пост зампреда комитета по экономической политике. Он прошел в Госдуму от Челябинской области по списку ЛДПР.

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Депутат Госдумы от Челябинской области Станислав Наумов опубликовал декларацию об имуществе и доходах за 2023 год. Декларацию Наумов разместил в своем telegram-канале. «За год Наумов заработал 10 миллионов 360 тысяч 724 рубля. В собственности депутата — две квартиры площадью 78 и 37 квадратных метров, нежилое помещение площадью 157 квадратных метров, жилой дом площадью 217 метров и земельный участок площадью 12 соток», — следует из декларации. Вся недвижимость Наумова находится в России. Также у него есть автомобиль Mercedes Benz GLE 350. В прошлом году доход Наумова составил чуть более восьми миллионов рублей. В собственности у него находился этот же автомобиль 2017 года выпуска. По закону депутаты не обязаны публиковать декларации о своих доходах и имуществе. Законодательные органы могут публиковать только анонимные декларации, убрав из них персональные данные. В то же время Наумов в 2023 году выступил за раскрытие любых данных о членах Совета Федерации и нижней палаты парламента. Он заявлял, что не видит никакой проблемы, чтобы добровольно публиковать не только декларацию о доходах и имуществе, но и любые данные, интересующие граждан и СМИ. Иначе все эффекты реальной антикоррупционной политики обнуляются в миг. Наумов работает в Госдуме с 2021 года, занимает пост зампреда комитета по экономической политике. Он прошел в Госдуму от Челябинской области по списку ЛДПР.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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