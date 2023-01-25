Челябинский депутат Госдумы выступил за раскрытие имущества и доходов парламентариев

Станислав Наумов считает, что законопроект обнулит эффект антикоррупционной политики Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Госдумы из Челябинской области Станислав Наумов выступил за раскрытие любых данных о членах Совета Федерации и нижней палаты парламента. О своем несогласии с законопроектом о публикации деклараций о доходах в обобщенном виде он заявил 25 января.

«Не вижу никакой проблемы, чтобы добровольно публиковать не только декларацию о доходах и имуществе, но и любые данные, интересующие граждан и СМИ. Подобную путаницу в подаче данных давно пора исключить — иначе все эффекты реальной антикоррупционной политики обнуляются в миг», — написал Наумов в своем telegram-канале.

Ранее депутат от Челябинской области Валерий Гартунг выступил против засекречивания доходов парламентариев. Справедливоросс пояснил, что в декабре 2022 года внес коллективный законопроект, освобождающий от декларации доходов народных избранников муниципального и регионального уровня на неосвобожденной основе.