Челябинский депутат Госдумы выступил за раскрытие имущества и доходов парламентариев

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Станислав Наумов во время интервью. Москва, портрет, наумов станислав
Станислав Наумов считает, что законопроект обнулит эффект антикоррупционной политики Фото:

Депутат Госдумы из Челябинской области Станислав Наумов выступил за раскрытие любых данных о членах Совета Федерации и нижней палаты парламента. О своем несогласии с законопроектом о публикации деклараций о доходах в обобщенном виде он заявил 25 января.

«Не вижу никакой проблемы, чтобы добровольно публиковать не только декларацию о доходах и имуществе, но и любые данные, интересующие граждан и СМИ. Подобную путаницу в подаче данных давно пора исключить — иначе все эффекты реальной антикоррупционной политики обнуляются в миг», — написал Наумов в своем telegram-канале.

Ранее депутат от Челябинской области Валерий Гартунг выступил против засекречивания доходов парламентариев. Справедливоросс пояснил, что в декабре 2022 года внес коллективный законопроект, освобождающий от декларации доходов народных избранников муниципального и регионального уровня на неосвобожденной основе.

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Депутат Госдумы из Челябинской области Станислав Наумов выступил за раскрытие любых данных о членах Совета Федерации и нижней палаты парламента. О своем несогласии с законопроектом о публикации деклараций о доходах в обобщенном виде он заявил 25 января. «Не вижу никакой проблемы, чтобы добровольно публиковать не только декларацию о доходах и имуществе, но и любые данные, интересующие граждан и СМИ. Подобную путаницу в подаче данных давно пора исключить — иначе все эффекты реальной антикоррупционной политики обнуляются в миг», — написал Наумов в своем telegram-канале. Ранее депутат от Челябинской области Валерий Гартунг выступил против засекречивания доходов парламентариев. Справедливоросс пояснил, что в декабре 2022 года внес коллективный законопроект, освобождающий от декларации доходов народных избранников муниципального и регионального уровня на неосвобожденной основе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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