Челябинский депутат Госдумы опубликовал свои доходы за 2022 год

Станислав Наумов за 2022 год заработал свыше восьми млн рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

Депутат Госдумы из Челябинской области, заместитель председателя Комитета по экономической политике Станислав Наумов опубликовал декларацию о доходах за 2022 год. Согласно данным, за год парламентарий заработал свыше восьми миллионов рублей.

«Доход по основному месту работы 6 млн 331 тысяча рублей. Доход от педагогической и научной деятельности 1 млн 845 тысяч рублей. Итого доход за отчетный период 8 млн 177 тысяч рублей», — указано в декларации.

Из документа следует, что в собственности у Наумова имеется дачный участок площадью 1209 квадратных метров, жилой дом в Подмосковье и две квартиры в столице. Также в Москве у депутата имеется одно нежилое помещение площадью около 158 квадратов.

Передвигается депутат на Mercedes-Benz GLE 350. Машина 2017 года выпуска. На вторичном рынке такой автомобиль стоит около пяти млн рублей.

Помимо этого на банковских счетах Наумова находится свыше 850 тысяч рублей. Львиная доля вклада хранится в ПАО «Сбербанк».

Ранее сведениями о доходах поделился депутат Владимир Бурматов. За 2022 год он заработал свыше шести млн рублей. По словам парламентария, треть от всех заработанных денег он потратил на решение проблем жителей.