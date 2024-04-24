Для тюменцев открыли японский сад с чайными церемониями

24 апреля 2024 в 18:22 Размер текста - 17 +

Экскурсии проводят в известном на всю Россию парку с ивами Фото: Илья Московец © URA.RU В Тюмени начали проводить экскурсия по парку, который обустроен по японскому образцу. Как рассказали URA.RU организаторы, на протяжении экскурсии горожанам гарантировано погружение в философию страны восходящего солнца. «Прогулка по японскому саду предполагает работу гида-экскурсовода. Мы постарались все пропитать японской, дзенской эстетикой — наш гид проведет по трем разным зонам, в которых, например, посетители увидят сады Вдоха и Выдоха. В конце мы обязательно проводим чайную церемонию. С гордостью отмечаем, что у нас уникальный парк ив, который известен на всю страну», — рассказали URA.RU в «Ива Парк». Для наибольшей аутентичности провожающий гид одет в национальный японский костюм. В составе группы может быть не больше 12 человек, чтобы гуляющие по саду ив не мешали друг другу разговорами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени начали проводить экскурсия по парку, который обустроен по японскому образцу. Как рассказали URA.RU организаторы, на протяжении экскурсии горожанам гарантировано погружение в философию страны восходящего солнца. «Прогулка по японскому саду предполагает работу гида-экскурсовода. Мы постарались все пропитать японской, дзенской эстетикой — наш гид проведет по трем разным зонам, в которых, например, посетители увидят сады Вдоха и Выдоха. В конце мы обязательно проводим чайную церемонию. С гордостью отмечаем, что у нас уникальный парк ив, который известен на всю страну», — рассказали URA.RU в «Ива Парк». Для наибольшей аутентичности провожающий гид одет в национальный японский костюм. В составе группы может быть не больше 12 человек, чтобы гуляющие по саду ив не мешали друг другу разговорами.