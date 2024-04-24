Для тюменцев открыли японский сад с чайными церемониями

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Глава Екатеринбурга в Кировском районе. Екатеринбург, отражение, пруд, лето, дендропарк, отдых, водоем, дендрарий, природа, место отдыха, ива, дендрологический парк-выставка
Экскурсии проводят в известном на всю Россию парку с ивами Фото:

В Тюмени начали проводить экскурсия по парку, который обустроен по японскому образцу. Как рассказали URA.RU организаторы, на протяжении экскурсии горожанам гарантировано погружение в философию страны восходящего солнца.

«Прогулка по японскому саду предполагает работу гида-экскурсовода. Мы постарались все пропитать японской, дзенской эстетикой — наш гид проведет по трем разным зонам, в которых, например, посетители увидят сады Вдоха и Выдоха. В конце мы обязательно проводим чайную церемонию. С гордостью отмечаем, что у нас уникальный парк ив, который известен на всю страну», — рассказали URA.RU в «Ива Парк».

Для наибольшей аутентичности провожающий гид одет в национальный японский костюм. В составе группы может быть не больше 12 человек, чтобы гуляющие по саду ив не мешали друг другу разговорами.

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В Тюмени начали проводить экскурсия по парку, который обустроен по японскому образцу. Как рассказали URA.RU организаторы, на протяжении экскурсии горожанам гарантировано погружение в философию страны восходящего солнца. «Прогулка по японскому саду предполагает работу гида-экскурсовода. Мы постарались все пропитать японской, дзенской эстетикой — наш гид проведет по трем разным зонам, в которых, например, посетители увидят сады Вдоха и Выдоха. В конце мы обязательно проводим чайную церемонию. С гордостью отмечаем, что у нас уникальный парк ив, который известен на всю страну», — рассказали URA.RU в «Ива Парк». Для наибольшей аутентичности провожающий гид одет в национальный японский костюм. В составе группы может быть не больше 12 человек, чтобы гуляющие по саду ив не мешали друг другу разговорами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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