Диетолог раскрыла, как снизить артериальное давление

Диетолог Денисова: зелень помогает снизить артериальное давление
© Служба новостей «URA.RU»
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Корзинка для пикника. Екатеринбург, салат, шерстнева анна
Употребление зелени поможет контролировать артериальное давление, заявила Наталья Денисова Фото:

Калий, содержащийся в зелени, способствует выводу жидкости из организма, что помогает снизить артериальное давление. Об этом рассказала врач-диетолог Наталья Денисова.

«Калий, который содержится в зелени, помогает выводить жидкость из организма, и за счет этого снижает артериальное давление», — передает слова Денисовой «Аргументы и факты». Она добавила, что людям с гипертонией рекомендуется добавить в свой рацион три популярных продукта: петрушку, укроп и листовой салат. Если употреблять их при каждом приеме пищи и ограничить потребление соли, это поможет более эффективно контролировать артериальное давление.

Денисова также отмечает, что зелень полезна для людей с избыточным весом, поскольку содержащиеся в ней пищевые волокна способствуют выведению жира и холестерина из организма. Кроме того, зелень насыщена антиоксидантами, которые способствуют улучшению кровообращения и обеспечивают органы кислородом. Денисова отметила, что употребление пряной зелени почти не имеет противопоказаний, за исключением пациентов с нарушениями поджелудочной железы.

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Калий, содержащийся в зелени, способствует выводу жидкости из организма, что помогает снизить артериальное давление. Об этом рассказала врач-диетолог Наталья Денисова. «Калий, который содержится в зелени, помогает выводить жидкость из организма, и за счет этого снижает артериальное давление», — передает слова Денисовой «Аргументы и факты». Она добавила, что людям с гипертонией рекомендуется добавить в свой рацион три популярных продукта: петрушку, укроп и листовой салат. Если употреблять их при каждом приеме пищи и ограничить потребление соли, это поможет более эффективно контролировать артериальное давление. Денисова также отмечает, что зелень полезна для людей с избыточным весом, поскольку содержащиеся в ней пищевые волокна способствуют выведению жира и холестерина из организма. Кроме того, зелень насыщена антиоксидантами, которые способствуют улучшению кровообращения и обеспечивают органы кислородом. Денисова отметила, что употребление пряной зелени почти не имеет противопоказаний, за исключением пациентов с нарушениями поджелудочной железы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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