Диетолог раскрыла, как снизить артериальное давление

Калий, содержащийся в зелени, способствует выводу жидкости из организма, что помогает снизить артериальное давление. Об этом рассказала врач-диетолог Наталья Денисова.
«Калий, который содержится в зелени, помогает выводить жидкость из организма, и за счет этого снижает артериальное давление», — передает слова Денисовой «Аргументы и факты». Она добавила, что людям с гипертонией рекомендуется добавить в свой рацион три популярных продукта: петрушку, укроп и листовой салат. Если употреблять их при каждом приеме пищи и ограничить потребление соли, это поможет более эффективно контролировать артериальное давление.
Денисова также отмечает, что зелень полезна для людей с избыточным весом, поскольку содержащиеся в ней пищевые волокна способствуют выведению жира и холестерина из организма. Кроме того, зелень насыщена антиоксидантами, которые способствуют улучшению кровообращения и обеспечивают органы кислородом. Денисова отметила, что употребление пряной зелени почти не имеет противопоказаний, за исключением пациентов с нарушениями поджелудочной железы.
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