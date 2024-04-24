Диетолог раскрыла, как снизить артериальное давление

Диетолог Денисова: зелень помогает снизить артериальное давление

24 апреля 2024 в 19:21 Размер текста - 17 +

Употребление зелени поможет контролировать артериальное давление, заявила Наталья Денисова Фото: Анна Майорова © URA.RU Калий, содержащийся в зелени, способствует выводу жидкости из организма, что помогает снизить артериальное давление. Об этом рассказала врач-диетолог Наталья Денисова. «Калий, который содержится в зелени, помогает выводить жидкость из организма, и за счет этого снижает артериальное давление», — передает слова Денисовой «Аргументы и факты». Она добавила, что людям с гипертонией рекомендуется добавить в свой рацион три популярных продукта: петрушку, укроп и листовой салат. Если употреблять их при каждом приеме пищи и ограничить потребление соли, это поможет более эффективно контролировать артериальное давление. Денисова также отмечает, что зелень полезна для людей с избыточным весом, поскольку содержащиеся в ней пищевые волокна способствуют выведению жира и холестерина из организма. Кроме того, зелень насыщена антиоксидантами, которые способствуют улучшению кровообращения и обеспечивают органы кислородом. Денисова отметила, что употребление пряной зелени почти не имеет противопоказаний, за исключением пациентов с нарушениями поджелудочной железы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Калий, содержащийся в зелени, способствует выводу жидкости из организма, что помогает снизить артериальное давление. Об этом рассказала врач-диетолог Наталья Денисова. «Калий, который содержится в зелени, помогает выводить жидкость из организма, и за счет этого снижает артериальное давление», — передает слова Денисовой «Аргументы и факты». Она добавила, что людям с гипертонией рекомендуется добавить в свой рацион три популярных продукта: петрушку, укроп и листовой салат. Если употреблять их при каждом приеме пищи и ограничить потребление соли, это поможет более эффективно контролировать артериальное давление. Денисова также отмечает, что зелень полезна для людей с избыточным весом, поскольку содержащиеся в ней пищевые волокна способствуют выведению жира и холестерина из организма. Кроме того, зелень насыщена антиоксидантами, которые способствуют улучшению кровообращения и обеспечивают органы кислородом. Денисова отметила, что употребление пряной зелени почти не имеет противопоказаний, за исключением пациентов с нарушениями поджелудочной железы.